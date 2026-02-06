İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    Premyer Liqanın sabiq bombardiri: "Mingəçevir"i çempionluq hədəfi olduğu üçün seçdim"

    Futbol
    • 06 fevral, 2026
    • 17:03
    Premyer Liqanın sabiq bombardiri: Mingəçeviri çempionluq hədəfi olduğu üçün seçdim

    Azərbaycan I Liqası təmsilçisi "Mingəçevir"in yeni transferi Nurlan Novruzov bu klubu çempionluq hədəfi olduğu üçün seçib.

    Bunu "Report"a açıqlamasında 32 yaşlı hücumçu deyib.

    O, keçidi ilə bağlı danışıb:

    "Mingəçevir" komandasına keçidim baş tutmamışdan əvvəl iki divizion klubu ilə danışıqlar olmuşdu. Lakin mənim üçün əsas məsələ hədəfi çempionluq olan komandada çıxış etmək idi. Bu baxımdan danışıqlarımız müsbət nəticələndi. Hazırda "Mingəçevir"dəyəm və hədəfimiz bəllidir. Qarşıda bizi çətin və maraqlı bir yol, sonda isə gərgin finiş gözləyir. İnşallah, yolun sonu çempionluq olar".

    Qeyd edək ki, Nurlan Novruzov Azərbaycan Premyer Liqasının 2014/2015 mövsümünü 30 qolla bombardir kimi başa vurub.

    Nurlan Novruzov Futbol xəbərləri transfer çempionluq hədəfi

