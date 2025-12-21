В тяжелом ДТП в Турции погибли пять человек

В провинции Чанаккале на западе Турции пять человек погибли в ДТП.

Об этом Report сообщает со ссылкой на местные СМИ.

Согласно информации, причиной аварии стало нарушение ПДД водителем одного из автомобилей. Так, нарушитель не подчинился законному требованию полиции остановиться и продолжил движение. В попытке уйти от погони он выехал на полосу встречного движения и столкнулся с другим автомобилем.

В результате столкновения погибли пять человек, еще один получил ранения, его доставили в больницу.

Обстоятельства произошедшего выясняются.