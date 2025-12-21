В тяжелом ДТП в Турции погибли пять человек
В регионе
- 21 декабря, 2025
- 08:27
В провинции Чанаккале на западе Турции пять человек погибли в ДТП.
Об этом Report сообщает со ссылкой на местные СМИ.
Согласно информации, причиной аварии стало нарушение ПДД водителем одного из автомобилей. Так, нарушитель не подчинился законному требованию полиции остановиться и продолжил движение. В попытке уйти от погони он выехал на полосу встречного движения и столкнулся с другим автомобилем.
В результате столкновения погибли пять человек, еще один получил ранения, его доставили в больницу.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
Последние новости
09:35
Минобороны Азербайджана представило еженедельный обзорАрмия
09:11
Из-за боестолкновений Камбоджи и Таиланда эвакуированы около миллиона гражданДругие страны
08:56
В Венесуэле обвинили США в похищении экипажа танкера при захватеДругие страны
08:36
В ЮАР при стрельбе погибли 10 человекДругие страны
08:27
Фото
В тяжелом ДТП в Турции погибли пять человекВ регионе
08:11
В Сан-Франциско более 125 тыс. жителей остались без светаДругие страны
07:53
Yomiuri: Япония направит $19 млрд на разработку национальной модели ИИДругие страны
07:14
Рекордный объем нефти и газа добыт с крупнейшего морского месторождения КНРДругие страны
06:46