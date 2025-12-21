İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Region
    21 dekabr, 2025
    • 08:17
    Türkiyədə ağır yol qəzası baş verib.

    "Report"un yerli mətbuata istinadən məlumatına görə, hadisə Çanaqqala şəhərində qeydə alınıb.

    Belə ki, iki avtomobilin toqquşması nəticəsində 5 nəfər ölüb, daha 1 nəfər yaralanıb.

    Yaralı xəstəxanaya çatıdırılıb.

    Məlumata görə, qəzaya səbəb atomobillərdən birinin sürücüsünün yol hərəkəti qaydasını pozması olub. Belə ki, polisin "dayan" tələbinə tabe olmayan sürücü nəqliyyat vasitəsini dayanmadan idarə edib. Nəticədə avtomobil qarşıdan gələn nəqliyyat vasitəsisinin yoluna çıxaraq onunla toqquşub.

    В тяжелом ДТП в Турции погибли пять человек

    Türkiyədə ağır yol qəzası baş verib, ölənlər var

