SpaceX приостановила развертывание cпутниковой группировки Starlink

Компания SpaceX приостановила развертывание своей спутниковой группировки Starlink до выяснения обстоятельств серьезного инцидента на орбите.

Как сообщает Report, по меньшей мере четыре запуска, запланированные на самый конец текущего года, перенесены на 2026 год.

Причиной стала "аномалия" на спутнике Starlink-35956 (2025-271N).

Согласно отчету компании, на аппарате произошел аварийный выброс аргона из топливного бака, что привело к потере управления. Спутник начал хаотичное движение, превратившись, по сути, в космический мусор. SpaceX также зафиксировала отделение от аппарата "небольшого количества отслеживаемых объектов".

Ожидается, что аварийный космический аппарат будет бесконтрольно вращаться на орбите еще несколько недель, прежде чем войдет в плотные слои атмосферы и сгорит.

Инцидент также ставит под вопрос безопасность дальнейшего наращивания группировки. SpaceX планирует запросить разрешение на запуск еще 15 000 спутников поколения V3 (Direct-to-Cell) для обеспечения прямой 5G-связи на смартфонах. Учитывая, что новые аппараты в развернутом состоянии будут сопоставимы по размеру с самолетом Boeing 737, любые технические сбои в будущем могут нести гораздо более серьезные риски для космической навигации.