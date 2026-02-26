Омер Болат: Турецкие компании реализовали в Азербайджане подрядные проекты на $18 млрд

Министр торговли Турции Омер Болат на бизнес-форуме в Грузии сообщил о завершении турецкими компаниями реализации более 500 строительных подрядных проектов в Азербайджане и 305 в Грузии.

Как сообщает грузинское бюро Report, такое заявление Болат сделал на VII Бизнес-форуме Азербайджан-Грузия-Турция в регионе Кахетия (Грузия).

По словам главы ведомства, суммарная стоимость реализуемых турецкими подрядчиками в Азербайджане проектов приблизилась к $18 млрд. Он особо отметил масштабные инфраструктурные инициативы и проекты по реконструкции, осуществляемые в регионе после победы Азербайджана во второй Карабахской войне, направленные на восстановление территорий.

Болат сообщил, что в Грузии турецкими строительными компаниями в общей сложности реализовано 305 подрядных проектов, совокупная стоимость которых составляет $3,5 млрд.

Он также добавил, что в будущем планируется продолжение сотрудничества между Турцией, Азербайджаном и Грузией в транспортной, энергетической и туристической отраслях. "Это взаимодействие вносит существенный вклад в экономическое развитие региона", - сказал он.