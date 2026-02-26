Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид
    ГФСЗ опроверг информацию о "выплатах в 1 000 манатов" гражданам

    Социальная защита
    • 26 февраля, 2026
    • 13:37
    ГФСЗ опроверг информацию о выплатах в 1 000 манатов гражданам

    Распространенная в социальных сетях информация о якобы предстоящей выплате в размере 1 000 манатов гражданам, родившимся в период с 1932 по 2017 год, не соответствует действительности.

    Как сообщает Report, об этом заявил начальник департамента по связям с общественностью Государственного фонда социальной защиты Рашад Мехдили на своей странице в Facebook.

    По его словам, распространенный видеоматериал носит мошеннический характер и направлен на введение граждан в заблуждение. Пользователям предлагают перейти по ссылке в профиле для ознакомления с "официальным списком", что может использоваться для незаконного получения данных банковских карт и последующего хищения денежных средств.

    "Призываем граждан не поддаваться на подобные провокации и ни при каких обстоятельствах не переходить по указанной в сообщении ссылке", - подчеркнул он.

    DSMF: Sosial şəbəkələrdəki "1 000 manatlıq ödəniş" xəbəri yalandır

