ГФСЗ опроверг информацию о "выплатах в 1 000 манатов" гражданам

Распространенная в социальных сетях информация о якобы предстоящей выплате в размере 1 000 манатов гражданам, родившимся в период с 1932 по 2017 год, не соответствует действительности.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник департамента по связям с общественностью Государственного фонда социальной защиты Рашад Мехдили на своей странице в Facebook.

По его словам, распространенный видеоматериал носит мошеннический характер и направлен на введение граждан в заблуждение. Пользователям предлагают перейти по ссылке в профиле для ознакомления с "официальным списком", что может использоваться для незаконного получения данных банковских карт и последующего хищения денежных средств.

"Призываем граждан не поддаваться на подобные провокации и ни при каких обстоятельствах не переходить по указанной в сообщении ссылке", - подчеркнул он.