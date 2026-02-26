Микаил Джаббаров: Турция и Грузия - ключевые направления зарубежных инвестиций Азербайджана

Турция и Грузия занимают ведущие позиции в структуре зарубежных инвестиций Азербайджана.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил министр экономики Микаил Джаббаров на Азербайджано-грузино-турецком бизнес-форуме в регионе Кахети.

По его словам, после выхода на турецкий рынок электроэнергетики и приобретения электростанции мощностью 870 МВт объем взаимных инвестиций между Азербайджаном и Турцией приблизился к 21 млрд долларов. Инвестиции Азербайджана в Грузию превышают 3,1 млрд долларов, при этом ведущую роль играет SOCAR.

Министр подчеркнул, что трехстороннее энергетическое сотрудничество стало одним из столпов регионального развития.

"Сегодня мы вносим вклад в энергетическую безопасность Грузии, Турции, а также еще 14 стран, расположенных преимущественно на западе. Азербайджан поставляет природный газ в 16 стран, из которых 10 являются членами ЕС, а по географии трубопроводных поставок занимает первое место в мире", - отметил Джаббаров.

По словам министра, совместно реализуемый проект "Южный газовый коридор" перестал быть просто инфраструктурным и превратился в один из главных столпов энергобезопасности Европы: "Маршрут Азербайджан-Грузия-Турция уже стал неотъемлемой частью европейской энергетической инфраструктуры. Вчера и сегодня я с удовлетворением ознакомился с дальновидными и амбициозными планами правительства Грузии по модернизации инфраструктуры производства энергии. В случае получения приглашения, мы всегда готовы рассмотреть инвестиционные возможности и продолжить нашу роль как естественной части экономической экосистемы Грузии. Верю, что это служит интересам обоих народов".

Джаббаров также отметил значение транспортных проектов, включая железную дорогу Баку-Тбилиси-Карс и развитие Среднего коридора. По словам министра, углубление региональной связности, реализация проекта Карс-Нахчыван и расширение сотрудничества в сфере энергетики, логистики и цифровой инфраструктуры открывают новые возможности для экономического роста Азербайджана, Грузии и Турции.