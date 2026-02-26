Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид
    Омер Болат: Сотрудничество Азербайджана, Грузии и Турции — пример стратегического партнерства

    Бизнес
    • 26 февраля, 2026
    • 13:39
    Омер Болат: Сотрудничество Азербайджана, Грузии и Турции — пример стратегического партнерства

    Азербайджано-грузино-турецкое сотрудничество является примером стратегического партнерства для многих стран мира.

    Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил министр торговли Турции Омер Болат на VII Азербайджано-грузино-турецком бизнес-форуме в Кахети.

    Он подчеркнул необходимость дальнейшего укрепления экономической интеграции между тремя странами.

    "Расширение сотрудничества в сферах энергетики, транспорта, морских и воздушных портовых операций, информационных технологий и искусственного интеллекта имеет большое значение. Основная задача правительств - создать благоприятную среду для бизнеса и устранить существующие барьеры в сфере инвестиций и торговли", - отметил турецкий министр.

    По его словам, соседние государства прежде всего развивают торговые связи с ближайшими партнерами, и в этом контексте более тесная экономическая интеграция между Турцией, Азербайджаном и Грузией является приоритетом.

    Омер Болат подчеркнул, что сотрудничество трех стран основывается не только на принципах добрососедства, но и на дружбе, стратегическом партнерстве и союзничестве. Страны выступают как взаимозависимые экономические партнеры.

