    Внешняя политика
    • 26 февраля, 2026
    • 13:41
    В посольстве Азербайджана в Казахстане почтили память жертв Ходжалинской трагедии

    В посольстве Азербайджана в Казахстане состоялось мероприятие, приуроченное к 34-й годовщине Ходжалинского геноцида.

    Как передает казахстанское бюро Report, в мероприятии приняли участие представители государственных структур Казахстана, общественных организаций, экспертного сообщества и азербайджанской диаспоры, в том числе азербайджанские студенты, обучающиеся в Казахстане.

    Выступая на церемонии, посол Азербайджана в Казахстане Агалар Атамогланов подчеркнул, что Ходжалинский геноцид является одним из самых тяжелых преступлений против мирного населения конца XX века.

    Он напомнил, что в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года армянские вооруженные формирования при участии 366-го мотострелкового полка уничтожили город Ходжалы, в результате чего были убиты 613 мирных жителей, включая детей, женщин и пожилых.

    Посол отметил, что после возвращения к власти общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева трагедии была дана политико-правовая оценка, а в феврале 1994 года Милли Меджлис официально квалифицировал произошедшее как акт геноцида.

    Он также подчеркнул, что признание и международная правовая оценка Ходжалинского геноцида остаются одним из приоритетов внешней политики Азербайджана, определенных президентом Ильхамом Алиевым. Особо отмечено, что по инициативе первого вице-президента Азербайджана, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой ведется системная работа по доведению правды о Ходжалинском геноциде до международного сообщества.

    В ходе мероприятия была озвучена информация о международной реакции на это трагическое событие: законодательные органы 18 стран, а также 26 штатов США приняли резолюции и заявления, осуждающие Ходжалинский геноцид. Соответствующие документы также приняты в рамках Организации исламского сотрудничества и Организации тюркских государств.

    Участникам мероприятия напомнили, что 15 октября 2023 года президент Ильхам Алиев поднял Государственный флаг Азербайджана в городе Ходжалы, в мае 2024 года состоялось первое возвращение жителей в город, а в феврале 2025 года был подписан указ о создании Мемориального комплекса Ходжалинского геноцида.

    На мероприятии также выступил историк Ризван Гусейнов.

    Мероприятие завершилось минутой молчания в память о жертвах трагедии.

