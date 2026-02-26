İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Xocalı soyqırımı
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Xocalı soyqırımı

    Qazaxıstanda Xocalı soyqırımının 34-cü ildönümünə həsr olunan anım mərasimi baş tutub

    Xarici siyasət
    • 26 fevral, 2026
    • 13:54
    Qazaxıstanda Xocalı soyqırımının 34-cü ildönümünə həsr olunan anım mərasimi baş tutub

    Azərbaycanın Qazaxıstandakı səfirliyində Xocalı soyqırımının 34-cü ildönümünə həsr olunmuş tədbir keçirilib.

    "Report"un Qazaxıstan bürosunun məlumatına görə, tədbirdə dövlət qurumlarının, ictimai təşkilatların, ekspert birliyinin və Azərbaycan diasporunun nümayəndələri, o cümlədən Qazaxıstanda təhsil alan azərbaycanlı tələbələr iştirak ediblər.

    Mərasimdə çıxış edən Azərbaycanın Qazaxıstandakı səfiri Ağalar Atamoğlanov Xocalı soyqırımının XX əsrin sonlarında dinc əhaliyə qarşı törədilmiş ən ağır cinayətlərdən biri olduğunu vurğulayıb.

    O xatırladıb ki, 1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə erməni silahlı birləşmələri 366-cı motoatıcı alayının iştirakı ilə Xocalı şəhərini məhv ediblər, nəticədə uşaqlar, qadınlar və yaşlılar da daxil olmaqla 613 dinc sakin öldürülüb.

    Səfir qeyd edib ki, Azərbaycanın Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin yenidən hakimiyyətə qayıtmasından sonra faciəyə siyasi-hüquqi qiymət verilib, 1994-cü ilin fevralında isə Milli Məclis baş verənləri rəsmən soyqırımı aktı kimi dəyərləndirib.

    O həmçinin vurğulayıb ki, Xocalı soyqırımının tanınması və beynəlxalq hüquqi qiymətinin verilməsi Prezident İlham Əliyevin müəyyənləşdirdiyi Azərbaycanın xarici siyasət prioritetlərindən biri olaraq qalır. Xüsusilə qeyd olunub ki, Azərbaycanın birinci vitse-prezidenti, Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban Əliyevanın təşəbbüsü ilə Xocalı soyqırımı həqiqətlərinin beynəlxalq ictimaiyyətə çatdırılması istiqamətində sistemli iş aparılır.

    Tədbir zamanı bu faciəvi hadisəyə beynəlxalq reaksiya barədə məlumat verilib: 18 ölkənin qanunvericilik orqanları, eləcə də ABŞ-ın 26 ştatı Xocalı soyqırımını pisləyən qətnamə və bəyanatlar qəbul edib. Müvafiq sənədlər həmçinin İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı və Türk Dövlətləri Təşkilatı çərçivəsində qəbul edilib.

    Tədbir iştirakçılarına xatırladılıb ki, 2023-cü il oktyabrın 15-də Prezident İlham Əliyev Xocalı şəhərində Azərbaycanın Dövlət Bayrağını ucaldıb, 2024-cü ilin mayında sakinlərin şəhərə ilk qayıdışı baş tutub, 2025-ci ilin fevralında isə Xocalı Soyqırımı Memorial Kompleksinin yaradılması haqqında fərman imzalanıb.

    Tədbirdə həmçinin tarixçi Rizvan Hüseynov çıxış edib.

    Tədbir faciə qurbanlarının xatirəsinə bir dəqiqəlik sükutla yekunlaşıb.

    Xocalı soyqırımı Qazaxıstan Ağalar Atamoğlanov
    Foto
    В посольстве Азербайджана в Казахстане почтили память жертв Ходжалинской трагедии
    Khojaly genocide victims commemorated in Kazakhstan

    Son xəbərlər

    15:19

    AFFA Region Liqası: Bakı təmsilçisi turnirdən kənarlaşdırılıb

    Futbol
    15:18

    Bakıda voleybol üzrə I və II dərəcəli məşqçi kursları keçiriləcək

    Komanda
    15:10

    Boçorişvili: Gürcüstanı regional layihələrdən kənarlaşdırmaq mümkün deyil

    Region
    15:10

    "Nyukasl" – "Qarabağ" matçı azarkeş sayına görə dördüncü yerdə qərarlaşıb

    Futbol
    15:02
    Foto

    Lənkəran Dövlət Peşə Təhsil Mərkəzində smart texnologiyalar tətbiq olunur

    Elm və təhsil
    14:58

    "Kəpəz" və "Sabah"ın futbolçuları diskvalifikasiya olunub, klublar cərimələnib

    Futbol
    14:57

    Azərbaycan Gürcüstan və Türkiyə ilə Orta Dəhlizin potensialını müzakirə edib

    İnfrastruktur
    14:54

    Qrossi İran və ABŞ arasındakı danışıqlara qoşulub

    Digər ölkələr
    14:50

    Azərbaycan Həmkarlar İttifaqı Konfederasiyası məlumat yayıb

    Biznes
    Bütün Xəbər Lenti