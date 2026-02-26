Юрий Гусев: C глубокой скорбью чтим память невинных жертв Ходжалы

Посол Украины в Баку Юрий Гусев почтил память жертв Ходжалинского геноцида по случаю 34-й годовщины трагедии.

Как передает Report, соответствующей публикацией дипломат поделился в соцсети Х.

"В этот трагический день мы с глубокой скорбью чтим память невинных жертв Ходжалы и склоняем головы в траур", - написал он.