Юрий Гусев: C глубокой скорбью чтим память невинных жертв Ходжалы
Внешняя политика
- 26 февраля, 2026
- 13:32
Посол Украины в Баку Юрий Гусев почтил память жертв Ходжалинского геноцида по случаю 34-й годовщины трагедии.
Как передает Report, соответствующей публикацией дипломат поделился в соцсети Х.
"В этот трагический день мы с глубокой скорбью чтим память невинных жертв Ходжалы и склоняем головы в траур", - написал он.
On this tragic day, we commemorate the innocent victims of Khojaly with deep sorrow and bow our heads in mourning. pic.twitter.com/ruiqvyRCXZ— Yuriy Husyev (@Husyev) February 26, 2026
