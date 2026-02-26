Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид
    Юрий Гусев: C глубокой скорбью чтим память невинных жертв Ходжалы

    Внешняя политика
    • 26 февраля, 2026
    • 13:32
    Юрий Гусев: C глубокой скорбью чтим память невинных жертв Ходжалы

    Посол Украины в Баку Юрий Гусев почтил память жертв Ходжалинского геноцида по случаю 34-й годовщины трагедии.

    Как передает Report, соответствующей публикацией дипломат поделился в соцсети Х.

    "В этот трагический день мы с глубокой скорбью чтим память невинных жертв Ходжалы и склоняем головы в траур", - написал он.

