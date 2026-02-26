İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Xocalı soyqırımı
    Yuri Qusev: Xocalının günahsız qurbanlarının xatirəsini dərin kədərlə yad edirik

    Xarici siyasət
    • 26 fevral, 2026
    • 13:35
    Ukraynanın Bakıdakı səfiri Yuri Qusev faciənin 34-cü ildönümü münasibətilə Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsini yad edib.

    "Report"un məlumatına görə, diplomat müvafiq paylaşımı "X" sosial şəbəkəsində edib.

    "Bu faciəli gündə biz dərin kədərlə Xocalının günahsız qurbanlarının xatirəsini yad edir və matəm tutaraq başımızı əyirik", - o yazıb.

    Xocalı soyqırımı Yuri Qusev
    Юрий Гусев: C глубокой скорбью чтим память невинных жертв Ходжалы

