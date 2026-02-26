Yuri Qusev: Xocalının günahsız qurbanlarının xatirəsini dərin kədərlə yad edirik
- 26 fevral, 2026
- 13:35
Ukraynanın Bakıdakı səfiri Yuri Qusev faciənin 34-cü ildönümü münasibətilə Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsini yad edib.
"Report"un məlumatına görə, diplomat müvafiq paylaşımı "X" sosial şəbəkəsində edib.
"Bu faciəli gündə biz dərin kədərlə Xocalının günahsız qurbanlarının xatirəsini yad edir və matəm tutaraq başımızı əyirik", - o yazıb.
On this tragic day, we commemorate the innocent victims of Khojaly with deep sorrow and bow our heads in mourning. pic.twitter.com/ruiqvyRCXZ— Yuriy Husyev (@Husyev) February 26, 2026
