В Минске провели мероприятие к годовщине Ходжалинской трагедии

В столице Беларуси Минске прошло мероприятие, посвященное 34-й годовщине Ходжалинского геноцида.

Как передает Report, об этом говорится на странице посольства Беларуси в Азербайджане в социальной сети "Х".

В мероприятии принимали участие представители азербайджанской диаспоры, дипломатического корпуса, СМИ и студенты.