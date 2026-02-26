В Минске провели мероприятие к годовщине Ходжалинской трагедии
- 26 февраля, 2026
- 13:29
В столице Беларуси Минске прошло мероприятие, посвященное 34-й годовщине Ходжалинского геноцида.
Как передает Report, об этом говорится на странице посольства Беларуси в Азербайджане в социальной сети "Х".
В мероприятии принимали участие представители азербайджанской диаспоры, дипломатического корпуса, СМИ и студенты.
В Минске состоялось памятное мероприятие, посвященное 34-й годовщине Ходжалинского геноцида с участием представителей азербайджанской диаспоры, дипломатического корпуса, СМИ и студентов#KhojalyGenocide34 #JusticeForKhojaly pic.twitter.com/yKZ6bJFZQ5— AzEmbassy in Belarus (@azembassy_minsk) February 26, 2026
