İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Xocalı soyqırımı
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Xocalı soyqırımı

    Minskdə Xocalı soyqırımının qurbanlarının xatirəsi yad edilib

    Xarici siyasət
    • 26 fevral, 2026
    • 13:39
    Minskdə Xocalı soyqırımının qurbanlarının xatirəsi yad edilib

    Belarus paytaxtı Minskdə Xocalı soyqırımının 34-cü ildönümünə həsr olunmuş tədbir keçirilib.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə Belarusun Azərbaycandakı səfirliyinin "X" sosial şəbəkəsindəki səhifəsində bildirilib.

    Tədbirdə Azərbaycan diasporunun, diplomatik korpusun, KİV-in nümayəndələri və tələbələr iştirak ediblər.

    Xocalı soyqırımı Minsk
    В Минске провели мероприятие к годовщине Ходжалинской трагедии

    Son xəbərlər

    13:46

    Kriştianu Ronaldu İspaniya klubunun səhmlərinin 25 faizini alıb

    Futbol
    13:46

    Azərbaycanda ənənəvi kəhriz su təchizatı sistemlərinin bərpası layihəsi müzakirə olunub

    Xarici siyasət
    13:39

    Minskdə Xocalı soyqırımının qurbanlarının xatirəsi yad edilib

    Xarici siyasət
    13:35

    Yuri Qusev: Xocalının günahsız qurbanlarının xatirəsini dərin kədərlə yad edirik

    Xarici siyasət
    13:33

    "Real" Kurtuanın yerinə İsveçrə millisinin qolkiperini gətirmək istəyir

    Futbol
    13:26

    Belçika Antverpen limanında hava hücumundan müdafiə sistemi yerləşdirəcək

    Digər ölkələr
    13:24

    Məsud Pezeşkian: Xaməneinin nüvə silahı ilə bağlı fətvası pozulmayacaq

    Region
    13:20

    Türkiyəli alim: Xocalı qətliamı BMT-nin soyqırımı konvensiyasına tam uyğun gəlir

    Xarici siyasət
    13:17

    Ömer Bolat: "Türkiyə şirkətləri Azərbaycanda 500-dən çox tikinti layihəsini tamamlayıb"

    Biznes
    Bütün Xəbər Lenti