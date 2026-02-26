Minskdə Xocalı soyqırımının qurbanlarının xatirəsi yad edilib
Xarici siyasət
- 26 fevral, 2026
- 13:39
Belarus paytaxtı Minskdə Xocalı soyqırımının 34-cü ildönümünə həsr olunmuş tədbir keçirilib.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə Belarusun Azərbaycandakı səfirliyinin "X" sosial şəbəkəsindəki səhifəsində bildirilib.
Tədbirdə Azərbaycan diasporunun, diplomatik korpusun, KİV-in nümayəndələri və tələbələr iştirak ediblər.
В Минске состоялось памятное мероприятие, посвященное 34-й годовщине Ходжалинского геноцида с участием представителей азербайджанской диаспоры, дипломатического корпуса, СМИ и студентов#KhojalyGenocide34 #JusticeForKhojaly pic.twitter.com/yKZ6bJFZQ5— AzEmbassy in Belarus (@azembassy_minsk) February 26, 2026
Son xəbərlər
13:46
Kriştianu Ronaldu İspaniya klubunun səhmlərinin 25 faizini alıbFutbol
13:46
Azərbaycanda ənənəvi kəhriz su təchizatı sistemlərinin bərpası layihəsi müzakirə olunubXarici siyasət
13:39
Minskdə Xocalı soyqırımının qurbanlarının xatirəsi yad edilibXarici siyasət
13:35
Yuri Qusev: Xocalının günahsız qurbanlarının xatirəsini dərin kədərlə yad edirikXarici siyasət
13:33
"Real" Kurtuanın yerinə İsveçrə millisinin qolkiperini gətirmək istəyirFutbol
13:26
Belçika Antverpen limanında hava hücumundan müdafiə sistemi yerləşdirəcəkDigər ölkələr
13:24
Məsud Pezeşkian: Xaməneinin nüvə silahı ilə bağlı fətvası pozulmayacaqRegion
13:20
Türkiyəli alim: Xocalı qətliamı BMT-nin soyqırımı konvensiyasına tam uyğun gəlirXarici siyasət
13:17