İlham Əliyev Azərbaycanla Qırğızıstan arasında müttəfiqlik müqaviləsini təsdiqləyib
Daxili siyasət
- 21 oktyabr, 2026
- 17:11
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Prezident İlham Əliyev Azərbaycanla Qırğız Respublikası arasındakı müttəfiqlik münasibətləri haqqında Müqaviləni təsdiqləyib.
"Report" xəbər verir ki, dövlət başçısı bu barədə 2026-cı il iyulun 31-də Çolpon-Ata şəhərində imzalanmış "Azərbaycan Respublikası ilə Qırğız Respublikası arasında müttəfiqlik münasibətləri haqqında Müqavilə"nin təsdiqi haqqında qanun layihəsini imzalayıb.
Президент утвердил договор о союзничестве с Кыргызстаном
Azerbaijani president approves treaty on alliance with Kyrgyzstan
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