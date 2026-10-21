Президент утвердил договор о союзничестве с Кыргызстаном
Внутренняя политика
- 21 октября, 2026
- 17:13
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Президент Ильхам Алиев подписал закон об утверждении Договора о союзнических отношениях между Азербайджаном и Кыргызстаном.
Как сообщает Report, документ был подписан 31 июля 2026 года в городе Чолпон-Ата.
İlham Əliyev Azərbaycanla Qırğızıstan arasında müttəfiqlik müqaviləsini təsdiqləyib
Azerbaijani president approves treaty on alliance with Kyrgyzstan
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