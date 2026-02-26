Песков: МИД РФ до сих пор формулирует позицию по вступлению страны в Совет мира

МИД России пока формулирует позицию относительно вступления России в Совет мира.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.

"МИД до сих пор формулирует позицию. Вы знаете, что весьма неоднозначная позиция у целого ряда государств, в том числе дружественных нам стран, они все принимаются во внимание", - сказал он.