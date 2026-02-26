İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Xocalı soyqırımı
    Peskov: Rusiya XİN ölkənin Sülh Şurasına daxil olması ilə bağlı mövqeyini hələ də formalaşdırır

    Region
    • 26 fevral, 2026
    • 13:52
    Peskov: Rusiya XİN ölkənin Sülh Şurasına daxil olması ilə bağlı mövqeyini hələ də formalaşdırır

    Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) ölkənin Sülh Şurasına daxil olması ilə bağlı mövqeyini hələ də formalaşdırır.

    "Report" yerli KİV-ə istinadən xəbər verir ki, bunu Rusiya Prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov brifinq zamanı bəyan edib.

    "XİN hələ də mövqeyini formalaşdırır. Bilirsiniz ki, bir sıra dövlətlərin, o cümlədən bizə dost olan ölkələrin mövqeyi kifayət qədər birmənalı deyil, bütün bunlar nəzərə alınır", - o deyib.

    Rusiya Dmitri Peskov Sülh Şurası
    Песков: МИД РФ до сих пор формулирует позицию по вступлению страны в Совет мира

