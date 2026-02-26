Peskov: Rusiya XİN ölkənin Sülh Şurasına daxil olması ilə bağlı mövqeyini hələ də formalaşdırır
Region
- 26 fevral, 2026
- 13:52
Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) ölkənin Sülh Şurasına daxil olması ilə bağlı mövqeyini hələ də formalaşdırır.
"Report" yerli KİV-ə istinadən xəbər verir ki, bunu Rusiya Prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov brifinq zamanı bəyan edib.
"XİN hələ də mövqeyini formalaşdırır. Bilirsiniz ki, bir sıra dövlətlərin, o cümlədən bizə dost olan ölkələrin mövqeyi kifayət qədər birmənalı deyil, bütün bunlar nəzərə alınır", - o deyib.
Son xəbərlər
15:18
Bakıda voleybol üzrə I və II dərəcəli məşqçi kursları keçiriləcəkKomanda
15:10
Boçorişvili: Gürcüstanı regional layihələrdən kənarlaşdırmaq mümkün deyilRegion
15:10
"Nyukasl" – "Qarabağ" matçı azarkeş sayına görə dördüncü yerdə qərarlaşıbFutbol
15:02
Foto
Lənkəran Dövlət Peşə Təhsil Mərkəzində smart texnologiyalar tətbiq olunurElm və təhsil
14:58
"Kəpəz" və "Sabah"ın futbolçuları diskvalifikasiya olunub, klublar cərimələnibFutbol
14:57
Azərbaycan Gürcüstan və Türkiyə ilə Orta Dəhlizin potensialını müzakirə edibİnfrastruktur
14:54
Qrossi İran və ABŞ arasındakı danışıqlara qoşulubDigər ölkələr
14:50
Azərbaycan Həmkarlar İttifaqı Konfederasiyası məlumat yayıbBiznes
14:49