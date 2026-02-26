Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид

    Посольство Бельгии: Чтим память жертв трагедии в Ходжалы

    Внешняя политика
    • 26 февраля, 2026
    • 13:48
    Посольство Бельгии: Чтим память жертв трагедии в Ходжалы

    Посольство Бельгии в Азербайджане почтило память жертв Ходжалинского геноцида.

    Как сообщает Report, соответствующая публикация размещена на странице дипмиссии в социальных сетях.

    "Сегодня мы вместе с азербайджанским народом чтим память невинных жертв Ходжалы, трагически погибших 34 года назад", - говорится в публикации.

    посольство Бельгии Азербайджан Ходжалинский геноцид соболезнования
    Belçika səfirliyi: Xocalıda həyatını itirənlərin xatirəsini yad edirik
    Embassy of Belgium: We join the Azerbaijani people in remembering those who lost their lives in Khojaly

    Последние новости

    14:38

    Гросси присоединился к переговорам между Ираном и США

    Другие страны
    14:29

    Представительство ЕС в Азербайджане почтило память жертв Ходжалинской трагедии

    Внешняя политика
    14:28
    Фото

    В Баку обсуждено расширение сотрудничества SOCAR со Швейцарией

    Внешняя политика
    14:21

    Правительство Дамаска провело первый обмен пленными с сирийскими друзами

    Другие страны
    14:18

    Эсма Оздашлы: Необходимо добиться международного признания Ходжалинского геноцида

    Внешняя политика
    14:07

    Украина впервые получит СПГ через терминал в Клайпеде

    Другие страны
    13:48

    Посольство Бельгии: Чтим память жертв трагедии в Ходжалы

    Внешняя политика
    13:43

    Омер Болат: Турецкие компании реализовали в Азербайджане подрядные проекты на $18 млрд

    Бизнес
    13:41
    Фото

    В посольстве Азербайджана в Казахстане почтили память жертв Ходжалинской трагедии

    Внешняя политика
    Лента новостей