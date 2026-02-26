Посольство Бельгии: Чтим память жертв трагедии в Ходжалы

Посольство Бельгии в Азербайджане почтило память жертв Ходжалинского геноцида.

Как сообщает Report, соответствующая публикация размещена на странице дипмиссии в социальных сетях.

"Сегодня мы вместе с азербайджанским народом чтим память невинных жертв Ходжалы, трагически погибших 34 года назад", - говорится в публикации.