Посольство Бельгии: Чтим память жертв трагедии в Ходжалы
Внешняя политика
- 26 февраля, 2026
- 13:48
Посольство Бельгии в Азербайджане почтило память жертв Ходжалинского геноцида.
Как сообщает Report, соответствующая публикация размещена на странице дипмиссии в социальных сетях.
"Сегодня мы вместе с азербайджанским народом чтим память невинных жертв Ходжалы, трагически погибших 34 года назад", - говорится в публикации.
🇦🇿Bu gün biz 34 il əvvəl Xocalıda həyatını itirən insanların xatirəsini Azərbaycan xalqı ilə birlikdə anırıq.🕯️ 🌹🇦🇿— Embassy of Belgium in Baku (@BelgiuminBaku) February 26, 2026
***************************
🇧🇪Today, we join the Azerbaijani people in remembering those who lost their lives in Khojaly, 34 years ago. 🕯️🌹🇦🇿 pic.twitter.com/fRIq1tFMfi
Последние новости
14:38
Гросси присоединился к переговорам между Ираном и СШАДругие страны
14:29
Представительство ЕС в Азербайджане почтило память жертв Ходжалинской трагедииВнешняя политика
14:28
Фото
В Баку обсуждено расширение сотрудничества SOCAR со ШвейцариейВнешняя политика
14:21
Правительство Дамаска провело первый обмен пленными с сирийскими друзамиДругие страны
14:18
Эсма Оздашлы: Необходимо добиться международного признания Ходжалинского геноцидаВнешняя политика
14:07
Украина впервые получит СПГ через терминал в КлайпедеДругие страны
13:48
Посольство Бельгии: Чтим память жертв трагедии в ХоджалыВнешняя политика
13:43
Омер Болат: Турецкие компании реализовали в Азербайджане подрядные проекты на $18 млрдБизнес
13:41
Фото