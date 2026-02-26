İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Xocalı soyqırımı
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Xocalı soyqırımı

    Belçika səfirliyi: Xocalıda həyatını itirənlərin xatirəsini yad edirik

    Xarici siyasət
    • 26 fevral, 2026
    • 13:55
    Belçika səfirliyi: Xocalıda həyatını itirənlərin xatirəsini yad edirik

    Belçikanın Azərbaycandakı səfirliyi Xocalıda həyatını itirənlərin xatirəsini yad edib.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə diplomatik nümayəndəliyin sosial şəbəkələrdəki səhifəsində paylaşım edilib.

    "Bu gün biz 34 il əvvəl Xocalıda həyatını itirən insanların xatirəsini Azərbaycan xalqı ilə birlikdə anırıq", - paylaşımda qeyd edilib.

    Belçika Xocalı soyqırımı Azərbaycan səfirlik
    Посольство Бельгии: Чтим память жертв трагедии в Ходжалы
    Embassy of Belgium: We join the Azerbaijani people in remembering those who lost their lives in Khojaly

    Son xəbərlər

    15:19

    AFFA Region Liqası: Bakı təmsilçisi turnirdən kənarlaşdırılıb

    Futbol
    15:18

    Bakıda voleybol üzrə I və II dərəcəli məşqçi kursları keçiriləcək

    Komanda
    15:10

    Boçorişvili: Gürcüstanı regional layihələrdən kənarlaşdırmaq mümkün deyil

    Region
    15:10

    "Nyukasl" – "Qarabağ" matçı azarkeş sayına görə dördüncü yerdə qərarlaşıb

    Futbol
    15:02
    Foto

    Lənkəran Dövlət Peşə Təhsil Mərkəzində smart texnologiyalar tətbiq olunur

    Elm və təhsil
    14:58

    "Kəpəz" və "Sabah"ın futbolçuları diskvalifikasiya olunub, klublar cərimələnib

    Futbol
    14:57

    Azərbaycan Gürcüstan və Türkiyə ilə Orta Dəhlizin potensialını müzakirə edib

    İnfrastruktur
    14:54

    Qrossi İran və ABŞ arasındakı danışıqlara qoşulub

    Digər ölkələr
    14:50

    Azərbaycan Həmkarlar İttifaqı Konfederasiyası məlumat yayıb

    Biznes
    Bütün Xəbər Lenti