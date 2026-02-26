Belçika səfirliyi: Xocalıda həyatını itirənlərin xatirəsini yad edirik
Xarici siyasət
- 26 fevral, 2026
- 13:55
Belçikanın Azərbaycandakı səfirliyi Xocalıda həyatını itirənlərin xatirəsini yad edib.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə diplomatik nümayəndəliyin sosial şəbəkələrdəki səhifəsində paylaşım edilib.
"Bu gün biz 34 il əvvəl Xocalıda həyatını itirən insanların xatirəsini Azərbaycan xalqı ilə birlikdə anırıq", - paylaşımda qeyd edilib.
🇦🇿Bu gün biz 34 il əvvəl Xocalıda həyatını itirən insanların xatirəsini Azərbaycan xalqı ilə birlikdə anırıq.🕯️ 🌹🇦🇿— Embassy of Belgium in Baku (@BelgiuminBaku) February 26, 2026
🇧🇪Today, we join the Azerbaijani people in remembering those who lost their lives in Khojaly, 34 years ago. 🕯️🌹🇦🇿 pic.twitter.com/fRIq1tFMfi
