Израильские военные провели зачистку четырех поселков в Эль-Кунейтре

Механизированный патруль армии Израиля вторгся на территорию Сирии и провел зачистку четырех населенных пунктов в южной провинции Эль-Кунейтра.

Как передает Report, об этом сообщило агентство SANA.

Согласно информации, израильские военные на семи бронемашинах направились в поселки Айн-Зейван, Кидна и Сувейса. Они установили там временные блокпосты и перекрыли дорогу, соединяющую эти населенные пункты. В ходе проведенных обысков были задержаны несколько человек, подозреваемых в принадлежности к радикальным группировкам.

В центральной части провинции другой израильский отряд проник без сопротивления в селение Эль-Аджраф, где создал контрольно-пропускной пункт для проверки пешеходов и транспортных средств. Оттуда сообщений об арестах жителей не поступало.

Беспилотники ВВС Израиля в течение суток совершали интенсивные полеты над южными районами Сирии на низкой высоте, однако ударов по наземным целям не последовало.