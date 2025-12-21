Израильские военные провели зачистку четырех поселков в Эль-Кунейтре

Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Другие страны
    • 21 декабря, 2025
    • 03:06
    Механизированный патруль армии Израиля вторгся на территорию Сирии и провел зачистку четырех населенных пунктов в южной провинции Эль-Кунейтра.

    Как передает Report, об этом сообщило агентство SANA.

    Согласно информации, израильские военные на семи бронемашинах направились в поселки Айн-Зейван, Кидна и Сувейса. Они установили там временные блокпосты и перекрыли дорогу, соединяющую эти населенные пункты. В ходе проведенных обысков были задержаны несколько человек, подозреваемых в принадлежности к радикальным группировкам.

    В центральной части провинции другой израильский отряд проник без сопротивления в селение Эль-Аджраф, где создал контрольно-пропускной пункт для проверки пешеходов и транспортных средств. Оттуда сообщений об арестах жителей не поступало.

    Беспилотники ВВС Израиля в течение суток совершали интенсивные полеты над южными районами Сирии на низкой высоте, однако ударов по наземным целям не последовало.

