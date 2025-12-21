İsrail hərbçiləri Əl-Kuneytrada dörd qəsəbəni radikallardan təmizləyiblər
- 21 dekabr, 2025
- 04:17
İsrail Ordusunun mexanikləşdirilmiş patrulu Suriya ərazisinə daxil olaraq cənubdakı Əl-Kuneytra əyalətindəki dörd yaşayış məntəqəsini radikallardan təmizləyiblər.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə SANA agentliyi məlumat yayıb.
Məlumata görə, İsrail hərbçiləri yeddi zirehli texnika ilə Ayn-Zeyvan, Kidna və Suveys qəsəbələrinə daxil olublar. Onlar müvəqqəti blok-postlar qurub və bu yaşayış məntəqələrini birləşdirən yolu bağlayıblar. Axtarışlar zamanı radikal qruplara mənsub olmaqda şübhəli bilinən bir neçə nəfər saxlanılıb.
Əyalətin mərkəzi hissəsində başqa bir İsrail bölməsi müqavimət göstərmədən Əl-Əcrəf kəndinə daxil olub və orada piyadaları və nəqliyyat vasitələrini yoxlamaq üçün nəzarət-buraxılış məntəqəsi qurublar. Kənddə heç bir həbs barədə məlumat verilməyib.
İsrailin Hərbi Hava Qüvvələrinin pilotsuz təyyarələri 24 saat ərzində Suriyanın sənub əraziləri üzərində aşağı hündürlükdə inrensiv uçuşlar həyata keçirib, lakin yerüstü hədəflərə heç bir zərbə endirilməyib.