"Порту" подписал контракт с 41-летним Тиагу Силвой

"Порту" заключил контракт с бывшим капитаном сборной Бразилии по футболу, защитником Тиагу Силвой.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба португальского клуба.

Ранее 41-летний игрок покинул бразильский "Флуминенсе". В 2004 году защитник подписал контракт с "Порту", но не провел за основную команду ни одного матча.

Силва является победителем Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира в составе английского "Челси", за который он играл с 2020 по 2024 год. До перехода в "Челси" защитник выступал за французский "Пари Сен-Жермен", итальянский "Милан", а также бразильские "Жувентуде" и "Флуминенсе". Футболист является чемпионом Италии и семикратным чемпионом Франции.

В составе сборной Бразилии Силва стал победителем Кубка Америки (2019) и Кубка конфедераций (2013). Он является серебряным (2012) и бронзовым (2008) призером Олимпийских игр.