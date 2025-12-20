Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    "Порту" подписал контракт с 41-летним Тиагу Силвой

    Футбол
    • 20 декабря, 2025
    • 20:01
    Порту подписал контракт с 41-летним Тиагу Силвой

    "Порту" заключил контракт с бывшим капитаном сборной Бразилии по футболу, защитником Тиагу Силвой.

    Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба португальского клуба.

    Ранее 41-летний игрок покинул бразильский "Флуминенсе". В 2004 году защитник подписал контракт с "Порту", но не провел за основную команду ни одного матча.

    Силва является победителем Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира в составе английского "Челси", за который он играл с 2020 по 2024 год. До перехода в "Челси" защитник выступал за французский "Пари Сен-Жермен", итальянский "Милан", а также бразильские "Жувентуде" и "Флуминенсе". Футболист является чемпионом Италии и семикратным чемпионом Франции.

    В составе сборной Бразилии Силва стал победителем Кубка Америки (2019) и Кубка конфедераций (2013). Он является серебряным (2012) и бронзовым (2008) призером Олимпийских игр.

    Тиагу Силва "Порту"

