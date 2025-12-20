Премьер-лига: "Зиря" потеряла очки в домашнем матче 16-го тура с "Имишли"
Футбол
- 20 декабря, 2025
- 19:23
Бакинская "Зиря" потеряла очки в домашнем матче 16-го тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу с "Имишли".
Как сообщает Report, встреча на стадионе спортивного комплекса Зиря завершилась безголевой ничьей.
"Зиря" с 28 очками занимает 3-е место в турнирной таблице, "Имишли" с 17 очками находится на 9-м месте.
Отметим, что в предыдущих матчах тура "Туран Товуз" победил "Кяпяз" (2:0), а "Нефтчи" одержал победу над "Карван-Евлах" (2:1).
Итоги 16-го тура будут подведены 22 декабря.
Последние новости
19:48
Китай в ноябре сократил закупки российской нефтиДругие страны
19:34
Иран наращивает военный потенциал после 12-дневной войныВ регионе
19:23
Премьер-лига: "Зиря" потеряла очки в домашнем матче 16-го тура с "Имишли"Футбол
19:19
В Ордубаде автобус повредил газопроводЭнергетика
19:11
Таиланд сообщил о продолжении интенсивных боев на границе с КамбоджейДругие страны
18:54
СМИ: Нетаньяху представит Трампу план новых ударов по ИрануДругие страны
18:44
Фото
Видео
Подведены итоги группового этапа 12-го Кубка Президента по човгануКомандные
18:41
Орбан: Отправка миротворцев ЕС в Украину приведет к войне с РоссиейДругие страны
18:26