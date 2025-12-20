Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Премьер-лига: "Зиря" потеряла очки в домашнем матче 16-го тура с "Имишли"

    Футбол
    • 20 декабря, 2025
    • 19:23
    Премьер-лига: Зиря потеряла очки в домашнем матче 16-го тура с Имишли

    Бакинская "Зиря" потеряла очки в домашнем матче 16-го тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу с "Имишли".

    Как сообщает Report, встреча на стадионе спортивного комплекса Зиря завершилась безголевой ничьей.

    "Зиря" с 28 очками занимает 3-е место в турнирной таблице, "Имишли" с 17 очками находится на 9-м месте.

    Отметим, что в предыдущих матчах тура "Туран Товуз" победил "Кяпяз" (2:0), а "Нефтчи" одержал победу над "Карван-Евлах" (2:1).

    Итоги 16-го тура будут подведены 22 декабря.

    футбол Премьер-лига Азербайджана "Зиря"
