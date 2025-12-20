Премьер-лига: "Зиря" потеряла очки в домашнем матче 16-го тура с "Имишли"

Бакинская "Зиря" потеряла очки в домашнем матче 16-го тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу с "Имишли".

Как сообщает Report, встреча на стадионе спортивного комплекса Зиря завершилась безголевой ничьей.

"Зиря" с 28 очками занимает 3-е место в турнирной таблице, "Имишли" с 17 очками находится на 9-м месте.

Отметим, что в предыдущих матчах тура "Туран Товуз" победил "Кяпяз" (2:0), а "Нефтчи" одержал победу над "Карван-Евлах" (2:1).

Итоги 16-го тура будут подведены 22 декабря.