    "Zirə" Premyer Liqanın XVI turunda "İmişli" ilə bərabərə qalıb

    Futbol
    • 20 dekabr, 2025
    • 18:30
    Zirə Premyer Liqanın XVI turunda İmişli ilə bərabərə qalıb

    Misli Premyer Liqasının XVI turunda "Zirə" "İmişli" ilə qarşılaşıb.

    "Report"un məlumatına görə, Zirə İdman Kompleksinin stadionunda keçirilən oyun qolsuz heç-heçə ilə yekunlaşıb.

    28 xalı olan "Zirə" turnir cədvəlində 3-cüdür. "İmişli" isə 17 xalla 9-cu sırada yer alıb.

    Qeyd edək ki, turun əvvəlki oyunlarında "Turan Tovuz" "Kəpəz"i (2:0), "Neftçi" isə "Karvan-Yevlax"ı (2:1) məğlub edib. XVI tura dekabrın 22-də yekun vurulacaq

    Futbol Premyer Liqa "Zirə" klubu "İmişli" klubu

