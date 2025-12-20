"Zirə" Premyer Liqanın XVI turunda "İmişli" ilə bərabərə qalıb
Futbol
- 20 dekabr, 2025
- 18:30
Misli Premyer Liqasının XVI turunda "Zirə" "İmişli" ilə qarşılaşıb.
"Report"un məlumatına görə, Zirə İdman Kompleksinin stadionunda keçirilən oyun qolsuz heç-heçə ilə yekunlaşıb.
28 xalı olan "Zirə" turnir cədvəlində 3-cüdür. "İmişli" isə 17 xalla 9-cu sırada yer alıb.
Qeyd edək ki, turun əvvəlki oyunlarında "Turan Tovuz" "Kəpəz"i (2:0), "Neftçi" isə "Karvan-Yevlax"ı (2:1) məğlub edib. XVI tura dekabrın 22-də yekun vurulacaq
Son xəbərlər
19:01
KİV: Netanyahu Trampa İrana yeni zərbələr planını təqdim edəcəkDigər ölkələr
18:51
Foto
17 yaşadək cüdoçular arasında Azərbaycan birinciliyində fərdi mübarizə başa çatıbFərdi
18:32
Ordubadda avtobus qaz kəmərini zədələyib, bir qrup abonent istiliksiz qalıbEnergetika
18:30
"Zirə" Premyer Liqanın XVI turunda "İmişli" ilə bərabərə qalıbFutbol
18:25
Rusiyada pansionatda 40-dan çox insan zəhərlənib, ölənlər varRegion
18:22
ABŞ Suriyada İŞİD-in mövqelərinə zərbələri daha bir neçə həftə davam etdirə bilərDigər ölkələr
18:04
Foto
Video
12-ci Prezident Kuboku uğrunda çövkən yarışlarının qrup mərhələsi yekunlaşıbKomanda
17:55
Azərbaycandan Gürcüstana pul köçürmələri 45 %-dən çox azalıbMaliyyə
17:51