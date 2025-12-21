Suriyada İŞİD qruplaşmasının terrorçuları saxlanılıb
- 21 dekabr, 2025
- 18:20
Suriya keçid hökumətinin təhlükəsizlik qüvvələri Dəməşqin Dərəya rayonunda İŞİD qruplaşmasının bir bölməsini aşkar edərək yeddi yaraqlını saxlayıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Suriyanın Daxili İşlər Nazirliyi məlumat yayıb.
Nazirliyin məlumatına görə, daxili təhlükəsizlik qüvvələri kəşfiyyat xidməti ilə birlikdə Dərəya rayonunda əməliyyat keçirib və İŞİD qruplaşmasının bir bölməsini məhv ediblər.
Təhlükəsizlik qüvvələri qruplaşmanın lideri də daxil olmaqla, yeddi terrorçunu saxlayıb.
Müxtəlif silahlar, sursat və nağd pul da müsadirə edilib.
Qeyd edək ki, 19 dekabrda Pentaqon rəhbəri Pit Heqset bildirib ki, ABŞ ordusu Suriyada İŞİD yaraqlılarına qarşı əməliyyata başlayıb. "NBC News"un mənbələrinə görə, Vaşinqton növbəti bir neçə həftə ərzində terror hədəflərinə zərbə endirməyi planlaşdırır.