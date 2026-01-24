İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurası
    İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurası

    KİV: ABŞ neft tədarükünü dayandırmaq üçün Kubaya dəniz blokadası tətbiq edə bilər

    Digər ölkələr
    • 24 yanvar, 2026
    • 02:36
    KİV: ABŞ neft tədarükünü dayandırmaq üçün Kubaya dəniz blokadası tətbiq edə bilər

    ABŞ Prezidenti Donald Tramp administrasiyası neft tədarükünü dayandırmaq üçün Kubaya dəniz blokadası tətbiq etmək imkanını nəzərdən keçirir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Politico" qəzeti mənbələrə istinadən məlumat yayıb.

    Nəşr yazır ki, ABŞ Kuba rəhbərliyini dəyişdirmək üçün yeni taktikalara əl atmaq imkanlarını araşdırır. Digər məsələlərlə yanaşı, neft idxalına tam blokada tətbiq etmək nəzərdən keçirilir.

    Məlumata görə, ABŞ dövlət katibi Marko Rubio bu ideyanı dəstəkləyir, lakin hələ yekun qərar verilməyib.

    neft tədarükü ABŞ Kuba
    Politico: США могут ввести морскую блокаду Кубы для прекращения поставок нефти

    Son xəbərlər

    03:30

    ABŞ Sakit Okeanda narkotik qaçaqmalçılığı ilə məşğul olan gəmiyə zərbə endirib

    Digər ölkələr
    03:08

    Tramp: Kanada Qrenlandiyada "Qızıl Günbəz" sisteminin yerləşdirilməsinə qarşıdır

    Digər ölkələr
    02:48
    Video

    Qərbi Azərbaycan Xronikası: Bir qup daşnak atamı öldürmək üçün plan cızmışdı

    Daxili siyasət
    02:36

    KİV: ABŞ neft tədarükünü dayandırmaq üçün Kubaya dəniz blokadası tətbiq edə bilər

    Digər ölkələr
    02:09

    Qiymətli metalların fyuçerslərinin qiymətləri artır

    Maliyyə
    01:44

    Türkiyədə 5,1 maqnitudalı zəlzələ olub

    Region
    01:37

    Fransada Rusiyanın "Qrinç" tankeri ilə bağlı yoxlama başlayıb

    Digər ölkələr
    01:18

    Aİ cinayətlə qazanılmış aktivlərin iqtisadiyyata qaytarılması mexanizmlərini müzakirə edib

    Digər ölkələr
    00:55

    Hakan Fidan: Tehrana tövsiyəmiz odur ki, insanların tələbləri nəzərə alınsın

    Region
    Bütün Xəbər Lenti