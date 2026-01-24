Politico: США могут ввести морскую блокаду Кубы для прекращения поставок нефти
Другие страны
- 24 января, 2026
- 00:45
Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность морской блокады Кубы для прекращения поставок нефти.
Как передает Report, об этом сообщила газета Politico со ссылкой на источники.
Как пишет издание, США "изучают возможность прибегнуть к новой тактике с целью смены" руководства Кубы. В числе прочего "рассматривается введение полной блокады импорта нефти". По сведениям Politico, данную идею поддерживает госсекретарь США Марко Рубио, но окончательного решения на этот счет пока не принято.
Последние новости
01:05
Трамп: Канада выступает против размещения системы ПРО Golden Dome в ГренландииДругие страны
00:45
Politico: США могут ввести морскую блокаду Кубы для прекращения поставок нефтиДругие страны
00:14
Reuters: Переговоры Украины, России и США в Абу-Даби на сегодня завершились - ОБНОВЛЕНОДругие страны
23:57
Стоимость фьючерсов на драгметаллы растетФинансы
23:40
На северо-западе Пакистана при взрыве погибли не менее пяти человекДругие страны
23:31
Франция задержала танкер "Гринч", следовавший из РоссииДругие страны
23:13
Вице-спикер парламента Грузии: Транспортные проекты Азербайджана повысят транзитный потенциал КавказаВ регионе
22:58
ЕС обсудил механизмы возврата в экономику активов, полученных преступным путемДругие страны
22:39