Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе
    Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе

    Politico: США могут ввести морскую блокаду Кубы для прекращения поставок нефти

    Другие страны
    • 24 января, 2026
    • 00:45
    Politico: США могут ввести морскую блокаду Кубы для прекращения поставок нефти

    Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность морской блокады Кубы для прекращения поставок нефти.

    Как передает Report, об этом сообщила газета Politico со ссылкой на источники.

    Как пишет издание, США "изучают возможность прибегнуть к новой тактике с целью смены" руководства Кубы. В числе прочего "рассматривается введение полной блокады импорта нефти". По сведениям Politico, данную идею поддерживает госсекретарь США Марко Рубио, но окончательного решения на этот счет пока не принято.

    США Дональд Трамп блокада Куба нефть

    Последние новости

    01:05

    Трамп: Канада выступает против размещения системы ПРО Golden Dome в Гренландии

    Другие страны
    00:45

    Politico: США могут ввести морскую блокаду Кубы для прекращения поставок нефти

    Другие страны
    00:14

    Reuters: Переговоры Украины, России и США в Абу-Даби на сегодня завершились - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    23:57

    Стоимость фьючерсов на драгметаллы растет

    Финансы
    23:40

    На северо-западе Пакистана при взрыве погибли не менее пяти человек

    Другие страны
    23:31

    Франция задержала танкер "Гринч", следовавший из России

    Другие страны
    23:13

    Вице-спикер парламента Грузии: Транспортные проекты Азербайджана повысят транзитный потенциал Кавказа

    В регионе
    22:58

    ЕС обсудил механизмы возврата в экономику активов, полученных преступным путем

    Другие страны
    22:39

    Хакан Фидан: Турция продолжит вносить вклад в мир и стабильность на Балканах

    В регионе
    Лента новостей