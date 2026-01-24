Politico: США могут ввести морскую блокаду Кубы для прекращения поставок нефти

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность морской блокады Кубы для прекращения поставок нефти.

Как передает Report, об этом сообщила газета Politico со ссылкой на источники.

Как пишет издание, США "изучают возможность прибегнуть к новой тактике с целью смены" руководства Кубы. В числе прочего "рассматривается введение полной блокады импорта нефти". По сведениям Politico, данную идею поддерживает госсекретарь США Марко Рубио, но окончательного решения на этот счет пока не принято.