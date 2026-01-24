İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurası
    ABŞ Nigeriyada 177 xristianın qaçırılmasından narahatdır

    Digər ölkələr
    • 24 yanvar, 2026
    • 04:37
    ABŞ Nigeriyada 177 xristianın qaçırılmasından narahatdır

    ABŞ dövlət katibinin siyasi məsələlər üzrə müavini Ellison Hukerin rəhbərlik etdiyi yüksək vəzifəli nümayəndə heyəti Nigeriyada terrorçular tərəfindən 177 xristianın girov götürülməsi ilə bağlı narahatlığını bildirib.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə "Punch" qəzeti məlumat verib. Qeyd olunur ki, 22 yanvarda Kaduna ştatında girov götürülmüş silahlı şəxslər cinayət yerinin yaxınlığındakı meşəlik ərazidə sərbəst hərəkət ediblər.

    "Yanvarın 18-də Kaduna ştatında yaraqlılar tərəfindən 170-dən çox xristianın qaçırılması ilə bağlı son xəbərlərdən narahatıq. Nigeriya hökuməti xristianları və onların sərbəst və təhlükəsiz şəkildə ibadət etmək hüquqlarını qorumaq üçün daha çox iş görməlidir", - qəzet Hukerin Abujaya səfəri zamanı Nigeriya Prezidentinin təhlükəsizlik müşaviri Nuhu Ribadu ilə görüşündə dediyi sözlərini sitat gətirib.

    Onun sözlərinə görə, Kadunadakı hadisələr Nigeriya hökumətinin davamlı təhlükəsizlik uğursuzluqlarını göstərir və bu uğursuzluqları təcili olaraq aradan qaldırmalıdır. O qeyd edib ki, dini azadlıq və təhlükəsizliyin gücləndirilməsi ABŞ və Nigeriyaya ticarət, iqtisadi müqavilələr, səhiyyə layihələri də daxil olmaqla ikitərəfli münasibətlərin inkişafına kömək edəcək.

    Qəzet vurğulayır ki, ABŞ Prezidenti Donald Trampın Nigeriyanı dini azadlıqların pozulması iddialarına görə xüsusi narahatlıq doğuran ölkə kimi təyin etməsindən sonra ABŞ-Nigeriya münasibətləri son zamanlar ciddi şəkildə pisləşib. Nigeriya hakimiyyəti dəfələrlə xristianların sistematik təqib olunması ittihamlarını rədd edərək, təhlükəsizlik məsələlərinin bütün dinlərdən olan vətəndaşlara təsir göstərdiyini bildirib.

