США выразили обеспокоенность захватом 177 христиан в Нигерии

Высокопоставленная делегация США во главе с заместителем госсекретаря США по политическим делам Эллисон Хукер выразила обеспокоенность недавним захватом террористами в заложники 177 христиан в Нигерии.

Как передает Report, об этом сообщила газета Punch, отметив, что 22 января бандиты с заложниками, захваченными в штате Кадуна, были замечены свободно передвигающимися по лесистой местности недалеко от места преступления.

"Мы обеспокоены недавними сообщениями о захвате боевиками более 170 христиан в штате Кадуна 18 января, - цитирует газета заявление Хукер на встрече с советником президента Нигерии по безопасности Нуху Рибаду в ходе визита в Абуджу. - Правительство Нигерии должно делать больше для защиты христиан и их прав на свободное и безопасное вероисповедание".

По ее словам, инциденты в Кадуне говорят о постоянных провалах правительства Нигерии в области безопасности, которыми оно должно срочно заняться. Она отметила, что укрепление религиозных свобод и безопасности поможет США и Нигерии развивать двусторонние отношения - торговлю, экономические сделки, проекты в сфере здравоохранения.

Последнее время отношения США и Нигерии серьезно обострились, подчеркивает газета, в связи с тем, что президент США Дональд Трамп отнес Нигерию к группе стран, вызывающих особую озабоченность, в связи с утверждениями о нарушениях в сфере свободы вероисповедания. Власти Нигерии неоднократно отвергали обвинения в систематическом преследовании христиан, указывая, что проблемы в сфере безопасности затрагивают граждан всех конфессий.