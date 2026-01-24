Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе
    Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе

    США выразили обеспокоенность захватом 177 христиан в Нигерии

    Другие страны
    • 24 января, 2026
    • 02:16
    США выразили обеспокоенность захватом 177 христиан в Нигерии

    Высокопоставленная делегация США во главе с заместителем госсекретаря США по политическим делам Эллисон Хукер выразила обеспокоенность недавним захватом террористами в заложники 177 христиан в Нигерии.

    Как передает Report, об этом сообщила газета Punch, отметив, что 22 января бандиты с заложниками, захваченными в штате Кадуна, были замечены свободно передвигающимися по лесистой местности недалеко от места преступления.

    "Мы обеспокоены недавними сообщениями о захвате боевиками более 170 христиан в штате Кадуна 18 января, - цитирует газета заявление Хукер на встрече с советником президента Нигерии по безопасности Нуху Рибаду в ходе визита в Абуджу. - Правительство Нигерии должно делать больше для защиты христиан и их прав на свободное и безопасное вероисповедание".

    По ее словам, инциденты в Кадуне говорят о постоянных провалах правительства Нигерии в области безопасности, которыми оно должно срочно заняться. Она отметила, что укрепление религиозных свобод и безопасности поможет США и Нигерии развивать двусторонние отношения - торговлю, экономические сделки, проекты в сфере здравоохранения.

    Последнее время отношения США и Нигерии серьезно обострились, подчеркивает газета, в связи с тем, что президент США Дональд Трамп отнес Нигерию к группе стран, вызывающих особую озабоченность, в связи с утверждениями о нарушениях в сфере свободы вероисповедания. Власти Нигерии неоднократно отвергали обвинения в систематическом преследовании христиан, указывая, что проблемы в сфере безопасности затрагивают граждан всех конфессий.

    США Нигерия христиане Эллисон Хукер

    Последние новости

    02:43

    Нидерланды не примут участие в Совете мира

    Другие страны
    02:16

    США выразили обеспокоенность захватом 177 христиан в Нигерии

    Другие страны
    02:13

    В Товузском районе мать и ребенок, жившие на улице, взяты под контроль госорганов

    Социальная защита
    01:52

    В Турции произошло сильное землетрясение

    В регионе
    01:22

    Провинция Канады решила убрать британскую корону со своего герба

    Другие страны
    01:05

    Трамп: Канада выступает против размещения системы ПРО Golden Dome в Гренландии

    Другие страны
    00:45

    Politico: США могут ввести морскую блокаду Кубы для прекращения поставок нефти

    Другие страны
    00:14

    Reuters: Переговоры Украины, России и США в Абу-Даби на сегодня завершились - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    23:57

    Стоимость фьючерсов на драгметаллы растет

    Финансы
    Лента новостей