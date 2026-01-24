İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurası
    İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurası

    Tramp Prezident İlham Əliyevə təşəkkür edib

    Digər ölkələr
    • 24 yanvar, 2026
    • 04:09
    Tramp Prezident İlham Əliyevə təşəkkür edib

    ABŞ Prezidenti Donald Tramp ötən ilin avqust ayında imzalanmış sülh müqaviləsinə əməl etdiklərinə görə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə və Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyana təşəkkür edib.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə Amerika liderinin açıqlamasında bildirilir.

    Trampın sözlərinə görə, son müharibə "dəhşətli" olub və onun sona çatdıra bildiyi səkkiz müharibədən biridir, lakin region artıq sülh və rifah dövrünə qədəm qoyur. O, ABŞ-nin vitse-prezidenti Jey Di Vensin sülh səylərini davam etdirmək, beynəlxalq sülh və rifaha doğru "Tramp marşrutu"nu irəli aparmaq üçün fevralda Azərbaycana və Ermənistana səfər edəcəyini vurğulayıb.

    Дональд Трамп выразил благодарность президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву

    Son xəbərlər

    04:12

    ABŞ-nin Vitse-prezidenti fevralda Azərbaycana səfər edəcək

    Xarici siyasət
    04:09

    Tramp Prezident İlham Əliyevə təşəkkür edib

    Digər ölkələr
    03:47

    Kanadanın bir əyaləti Britaniya tacını gerbindən çıxarıb

    Digər ölkələr
    03:30

    ABŞ Sakit Okeanda narkotik qaçaqmalçılığı ilə məşğul olan gəmiyə zərbə endirib

    Digər ölkələr
    03:08

    Tramp: Kanada Qrenlandiyada "Qızıl Günbəz" sisteminin yerləşdirilməsinə qarşıdır

    Digər ölkələr
    02:48
    Video

    Qərbi Azərbaycan Xronikası: Bir qup daşnak atamı öldürmək üçün plan cızmışdı

    Daxili siyasət
    02:36

    KİV: ABŞ neft tədarükünü dayandırmaq üçün Kubaya dəniz blokadası tətbiq edə bilər

    Digər ölkələr
    02:09

    Qiymətli metalların fyuçerslərinin qiymətləri artır

    Maliyyə
    01:44

    Türkiyədə 5,1 maqnitudalı zəlzələ olub

    Region
    Bütün Xəbər Lenti