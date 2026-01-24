Tramp Prezident İlham Əliyevə təşəkkür edib
Digər ölkələr
- 24 yanvar, 2026
- 04:09
ABŞ Prezidenti Donald Tramp ötən ilin avqust ayında imzalanmış sülh müqaviləsinə əməl etdiklərinə görə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə və Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyana təşəkkür edib.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə Amerika liderinin açıqlamasında bildirilir.
Trampın sözlərinə görə, son müharibə "dəhşətli" olub və onun sona çatdıra bildiyi səkkiz müharibədən biridir, lakin region artıq sülh və rifah dövrünə qədəm qoyur. O, ABŞ-nin vitse-prezidenti Jey Di Vensin sülh səylərini davam etdirmək, beynəlxalq sülh və rifaha doğru "Tramp marşrutu"nu irəli aparmaq üçün fevralda Azərbaycana və Ermənistana səfər edəcəyini vurğulayıb.
Son xəbərlər
04:12
ABŞ-nin Vitse-prezidenti fevralda Azərbaycana səfər edəcəkXarici siyasət
04:09
Tramp Prezident İlham Əliyevə təşəkkür edibDigər ölkələr
03:47
Kanadanın bir əyaləti Britaniya tacını gerbindən çıxarıbDigər ölkələr
03:30
ABŞ Sakit Okeanda narkotik qaçaqmalçılığı ilə məşğul olan gəmiyə zərbə endiribDigər ölkələr
03:08
Tramp: Kanada Qrenlandiyada "Qızıl Günbəz" sisteminin yerləşdirilməsinə qarşıdırDigər ölkələr
02:48
Video
Qərbi Azərbaycan Xronikası: Bir qup daşnak atamı öldürmək üçün plan cızmışdıDaxili siyasət
02:36
KİV: ABŞ neft tədarükünü dayandırmaq üçün Kubaya dəniz blokadası tətbiq edə bilərDigər ölkələr
02:09
Qiymətli metalların fyuçerslərinin qiymətləri artırMaliyyə
01:44