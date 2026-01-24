Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе
    Дональд Трамп выразил благодарность президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву

    Президент США Дональд Трамп выразил благодарность президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и премьер-министру Армении Николу Пашиняну за соблюдение мирного соглашения, подписанного в августе прошлого года.

    Как передает Report, соответствующая публикация размещена на странице главы Белого дома в Truth Social.

    По словам Трампа, прошедшая война была "ужасной" и стала одной из восьми, которые ему удалось завершить, однако сейчас регион вступил в период мира и процветания. Он подчеркнул, что в феврале вице-президент США Джей Ди Вэнс посетит Азербайджан и Армению с целью продолжения мирных усилий и продвижения "пути Трампа" к международному миру и процветанию.

    Президент США также заявил о намерении укрепить стратегическое партнерство с Азербайджаном, заключить соглашение о мирном сотрудничестве в ядерной сфере с Арменией, а также договориться о сделках в интересах американских производителей полупроводников.

    Кроме того, Трамп сообщил, что США планируют продать Азербайджану оборонное оборудование американского производства, включая бронежилеты, катера и другую продукцию.

