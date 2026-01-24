İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurası
    Kanadanın bir əyaləti Britaniya tacını gerbindən çıxarıb

    Digər ölkələr
    • 24 yanvar, 2026
    • 03:47
    Kanadanın Kvebek əyalətinin hökuməti əyalətin gerbindən Britaniya tacını çıxarmaq qərarına gəlib.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə bölgənin ədliyyə naziri Saymon Jolen-Barrett "X" sosial şəbəkəsində bildirib.

    "Bu gün Kvebekin gerbindən tacı çıxardığımızı elan etdik. Kvebeklilərin böyük əksəriyyətinin Britaniya monarxiyasına heç bir bağlılığı yoxdur", - o yazıb.

    Nazirin sözlərinə görə, gerbin yenilənmiş versiyası Kvebekin kimliyini daha yaxşı əks etdirir.

    Kvebekin gerbi qalxandan ibarətdir. Yuxarıda əyalətin Fransa ilə əlaqəsini simvolizə edən üç qızıl zanbaq var. Mərkəzdə Britaniya irsini xatırladan qızıl aslan var. Qalxanın altında "Xatırlayıram" yazısı var. Tacın özü gerbin yuxarı hissəsində yerləşir.

    Elan edilən dəyişikliklərdən əvvəl bütün kompozisiya Tüdor tacı ilə bəzədilib.

