Tanınmış alman filosof Yurgen Habermas vəfat edib
Digər ölkələr
- 14 mart, 2026
- 22:50
Tanınmış alman filosof Yurgen Habermas 96 yaşında vəfat edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Associated Press" məlumat yayıb.
Onun Münhen yaxınlığındakı Ştarnberq şəhərində vəfat etdiyi qeyd olunub.
Filosofun ən məşhur əsərlərindən biri iki cildlik "Kommunikativ fəaliyyət nəzəriyyəsi"dir.
Kansler Fridrix Merts onun ölümünü Almaniya və Avropanın ən əhəmiyyətli mütəfəkkirlərindən birini itirməsi kimi qələmə verib.
Qeyd edək ki, Habermas 18 iyun 1929-cu ildə Düsseldorfda doğulub.
Onun həyat yoldaşı Ute Habermas ötən il (2025) vəfat edib. Mərhumun üç övladı var.
Son xəbərlər
22:57
Foto
Gürcüstanda iki yeniyetmə azərbaycanlı boks üzrə ölkə çempionu olub - YENİLƏNİBFərdi
22:50
Tanınmış alman filosof Yurgen Habermas vəfat edibDigər ölkələr
22:49
Foto
TÜRKPA müşahidəçiləri Almatının Ərazi Referendum Komissiyasının sədri ilə görüşübXarici siyasət
22:21
Benzinin qiymət artımı amerikalıları elektromobillərlə daha çox maraqlanmağa məcbur edirDigər ölkələr
22:15
Azərbaycanın qadın basketbol millisi səfərdə Monteneqro yığmasına uduzubKomanda
22:10
Əraqçi: Bu müharibə bizə zorla qəbul etdirilibRegion
21:51
Ərdoğan: İsrail Qəzza zolağı kimi, İran və Livanı da bombalayırRegion
21:41
İran XİN: ABŞ Hörmüz boğazında təhlükəsizlik üçün Çindən yardım istəyirRegion
21:41
Foto