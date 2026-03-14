İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu

    Tanınmış alman filosof Yurgen Habermas vəfat edib

    Digər ölkələr
    • 14 mart, 2026
    • 22:50
    Tanınmış alman filosof Yurgen Habermas vəfat edib

    Tanınmış alman filosof Yurgen Habermas 96 yaşında vəfat edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Associated Press" məlumat yayıb.

    Onun Münhen yaxınlığındakı Ştarnberq şəhərində vəfat etdiyi qeyd olunub.

    Filosofun ən məşhur əsərlərindən biri iki cildlik "Kommunikativ fəaliyyət nəzəriyyəsi"dir.

    Kansler Fridrix Merts onun ölümünü Almaniya və Avropanın ən əhəmiyyətli mütəfəkkirlərindən birini itirməsi kimi qələmə verib.

    Qeyd edək ki, Habermas 18 iyun 1929-cu ildə Düsseldorfda doğulub.

    Onun həyat yoldaşı Ute Habermas ötən il (2025) vəfat edib. Mərhumun üç övladı var.

    Yurgen Habermas Filosof Almaniya

    Son xəbərlər

    22:57
    Foto

    Gürcüstanda iki yeniyetmə azərbaycanlı boks üzrə ölkə çempionu olub - YENİLƏNİB

    Fərdi
    22:50

    Tanınmış alman filosof Yurgen Habermas vəfat edib

    Digər ölkələr
    22:49
    Foto

    TÜRKPA müşahidəçiləri Almatının Ərazi Referendum Komissiyasının sədri ilə görüşüb

    Xarici siyasət
    22:21

    Benzinin qiymət artımı amerikalıları elektromobillərlə daha çox maraqlanmağa məcbur edir

    Digər ölkələr
    22:15

    Azərbaycanın qadın basketbol millisi səfərdə Monteneqro yığmasına uduzub

    Komanda
    22:10

    Əraqçi: Bu müharibə bizə zorla qəbul etdirilib

    Region
    21:51

    Ərdoğan: İsrail Qəzza zolağı kimi, İran və Livanı da bombalayır

    Region
    21:41

    İran XİN: ABŞ Hörmüz boğazında təhlükəsizlik üçün Çindən yardım istəyir

    Region
    21:41
    Foto

    Azərbaycan daha bir güləşçisi Serbiyada U-23 Avropa çempionatında medal qazanıb - YENİLƏNİB-2

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti