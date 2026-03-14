Известный немецкий философ Юрген Хабермас скончался в возрасте 96 лет.

Как передает Report со ссылкой на Associated Press, он умер в городе Штарнберг недалеко от Мюнхена.

Одним из самых известных трудов философа является двухтомная работа "Теория коммуникативного действия".

Канцлер Германии Фридрих Мерц назвал его смерть утратой одного из наиболее значимых мыслителей Германии и Европы.

Отметим, что Хабермас родился 18 июня 1929 года в Дюссельдорфе.

Его супруга Уте Хабермас скончалась в прошлом году (2025). У философа остались трое детей.