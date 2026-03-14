İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu
    Region
    • 14 mart, 2026
    • 23:25
    İran Ordusu Baş Qərargahının müfəttişi ABŞ və İsrailin hücumları nəticəsində öldürülüb

    İranın Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargahının xüsusi müfəttişi Əbülqasim Babayan ABŞ və İsrailin hücumları nəticəsində öldürülüb.

    "Report"un "Fars" agentliyinə istinadən məlumatına görə, bu barədə İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusunun (SEPAH) açıqlamasında bildirilir.

    "General Əbülqasim Babayan İsrail və ABŞ-nin hücumları nəticəsində öldürülüb. Ailəsinə və yaxınlarına başsağlığı veririk", - hərbçilər onun ölüm yerini və vaxtını göstərmədən bildiriblər.

    Qeyd edək ki, Babayan öldürülərkən Ali Liderin Hərbi Dəftərxananın rəhbəri vəzifəsində çalışıb. O, qurumun əvvəlki rəhbəri Məhəmməd Şirazinin ölümündən sonra bu vəzifəni tutmuşdu.

    İran Ordusu ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı general
    При ударах США и Израиля погиб инспектор Генштаба ВС Ирана

