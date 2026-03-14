    В регионе
    • 14 марта, 2026
    • 22:53
    При ударах США и Израиля погиб инспектор Генштаба ВС Ирана

    Специальный инспектор Генерального штаба ВС Ирана Аболькасем Бабаиан был убит в результате ударов США и Израиля.

    Как передает Report со ссслыкой на агентство Fars, об этом говорится в заявлении Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

    "Генерал Аболькасем Бабаиан погиб в результате ударов Израиля и США, выражаем соболезнования его семье и соратникам", - отметили военные, не уточнив место и время его гибели.

    Отметим, что Бабаиан на момент убийства занимал должность главы военной канцелярии верховного лидера Ирана после гибели предыдущего руководителя этого ведомства Мохаммада Ширази.

    İran Ordusu Baş Qərargahının müfəttişi ABŞ və İsrailin hücumları nəticəsində öldürülüb
