При ударах США и Израиля погиб инспектор Генштаба ВС Ирана
14 марта, 2026
- 22:53
Специальный инспектор Генерального штаба ВС Ирана Аболькасем Бабаиан был убит в результате ударов США и Израиля.
Как передает Report со ссслыкой на агентство Fars, об этом говорится в заявлении Корпуса стражей исламской революции (КСИР).
"Генерал Аболькасем Бабаиан погиб в результате ударов Израиля и США, выражаем соболезнования его семье и соратникам", - отметили военные, не уточнив место и время его гибели.
Отметим, что Бабаиан на момент убийства занимал должность главы военной канцелярии верховного лидера Ирана после гибели предыдущего руководителя этого ведомства Мохаммада Ширази.
Последние новости
23:23
Немецкий философ Юрген Хабермас скончался в возрасте 96 летДругие страны
23:19
Фото
Два азербайджанских боксера стали чемпионами Грузии - ОБНОВЛЕНОИндивидуальные
23:10
Фото
Наблюдатели ТюркПА встретились с председателем избиркома АлматыВнешняя политика
22:53
При ударах США и Израиля погиб инспектор Генштаба ВС ИранаВ регионе
22:19
Аббас Арагчи заявил, что война против Ирана была навязана странеВ регионе
22:12
Фото
Борец греко-римского стиля Илькин Гурбанов взял бронзу ЧЕ в Сербии - ОБНОВЛЕНОИндивидуальные
22:08
Эрдоган: Израиль наносит удары по школам и больницамВ регионе
22:00
Аббас Арагчи раскритиковал систему ПВО СШАВ регионе
21:45