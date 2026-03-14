При ударах США и Израиля погиб инспектор Генштаба ВС Ирана

Специальный инспектор Генерального штаба ВС Ирана Аболькасем Бабаиан был убит в результате ударов США и Израиля.

Как передает Report со ссслыкой на агентство Fars, об этом говорится в заявлении Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

"Генерал Аболькасем Бабаиан погиб в результате ударов Израиля и США, выражаем соболезнования его семье и соратникам", - отметили военные, не уточнив место и время его гибели.

Отметим, что Бабаиан на момент убийства занимал должность главы военной канцелярии верховного лидера Ирана после гибели предыдущего руководителя этого ведомства Мохаммада Ширази.