Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе
    Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе

    Лавров пожелал Азербайджану дальнейших успехов в председательстве в СВМДА

    Внешняя политика
    • 15 октября, 2026
    • 14:41
    Лавров пожелал Азербайджану дальнейших успехов в председательстве в СВМДА

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров пожелал Азербайджану дальнейших успехов в качестве председателя Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

    Как передает Report, об этом он заявил на VII Саммите СВМДА в Баку.

    Глава МИД России поблагодарил Азербайджан за гостеприимство и высокий уровень организации мероприятия.

    "Желаю дальнейших успехов Азербайджану в качестве председателя нашего Совещания", - сказал Лавров.

    Сергей Лавров Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА)
    Lavrov Azərbaycana AQEM-ə sədrliyində uğurlar arzulayıb
    Lavrov wishes Azerbaijan further success in CICA chairmanship
    MiniBoss
    MiniBoss

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