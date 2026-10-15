Лавров пожелал Азербайджану дальнейших успехов в председательстве в СВМДА

Министр иностранных дел России Сергей Лавров пожелал Азербайджану дальнейших успехов в качестве председателя Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

Как передает Report, об этом он заявил на VII Саммите СВМДА в Баку.

Глава МИД России поблагодарил Азербайджан за гостеприимство и высокий уровень организации мероприятия.

"Желаю дальнейших успехов Азербайджану в качестве председателя нашего Совещания", - сказал Лавров.