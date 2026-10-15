Лавров пожелал Азербайджану дальнейших успехов в председательстве в СВМДА
Внешняя политика
- 15 октября, 2026
- 14:41
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров пожелал Азербайджану дальнейших успехов в качестве председателя Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).
Как передает Report, об этом он заявил на VII Саммите СВМДА в Баку.
Глава МИД России поблагодарил Азербайджан за гостеприимство и высокий уровень организации мероприятия.
"Желаю дальнейших успехов Азербайджану в качестве председателя нашего Совещания", - сказал Лавров.
Lavrov Azərbaycana AQEM-ə sədrliyində uğurlar arzulayıb
Lavrov wishes Azerbaijan further success in CICA chairmanship
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