Lavrov Azərbaycana AQEM-ə sədrliyində uğurlar arzulayıb
Xarici siyasət
- 15 oktyabr, 2026
- 14:57
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov Azərbaycana Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirəyə (AQEM) sədrliyi dövründə uğurlar arzulayıb.
"Report" xəbər verir ki, o bu barədə AQEM-in Bakıda VII Zirvə Görüşündə deyib.
Rusiya XİN rəhbəri Azərbaycana qonaqpərvərliyə və tədbirin yüksək səviyyədə təşkilinə görə təşəkkür edib.
"Azərbaycana müşavirəmizin sədri kimi uğurlar arzulayıram", - Lavrov deyib.
Лавров пожелал Азербайджану дальнейших успехов в председательстве в СВМДА
Lavrov wishes Azerbaijan further success in CICA chairmanship
Son xəbərlər
17:47
Naxçıvanın Nazirlər Kabinetinə yeni səlahiyyət verilibASK
17:40
Bakıda COVID-19 xəstələrinə xidmət göstərən tibb işçilərinin maaşlarına əlavənin verilmə müddəti uzadılıbDaxili siyasət
17:40
"Elektron kredit və zəmanət" informasiya sisteminin Əsasnaməsi" yenilənibMaliyyə
17:37
Cəbrayılda GES tikintisinə icazə alınması müddəti uzadılıbEnergetika
17:35
"Xalq Bank"ın xalis mənfəəti 2 dəfə azalıbMaliyyə
17:34
Foto
Prezident İlham Əliyev Qətər Dövlətinin Əmiri ilə görüşüb - yenilənibXarici siyasət
17:30
"Khaleej Telegraph": Bakıdakı AQEM Zirvə Görüşü Qətərə diplomatik qarşılıqlı fəaliyyət üçün yeni imkanlar təqdim edibXarici siyasət
17:22
Bakıda 8 marşrutun hərəkəti alternativ küçələrlə təşkil ediləcəkİnfrastruktur
17:21
Lisandro Martines "Mançester Yunayted"lə müqavilə müddətini yeniləməyəcəkFutbol