İlham Əliyev Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirə (AQEM) Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası
    İlham Əliyev Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirə (AQEM) Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası

    Lavrov Azərbaycana AQEM-ə sədrliyində uğurlar arzulayıb

    Xarici siyasət
    • 15 oktyabr, 2026
    • 14:57
    Lavrov Azərbaycana AQEM-ə sədrliyində uğurlar arzulayıb

    Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov Azərbaycana Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirəyə (AQEM) sədrliyi dövründə uğurlar arzulayıb.

    "Report" xəbər verir ki, o bu barədə AQEM-in Bakıda VII Zirvə Görüşündə deyib.

    Rusiya XİN rəhbəri Azərbaycana qonaqpərvərliyə və tədbirin yüksək səviyyədə təşkilinə görə təşəkkür edib.

    "Azərbaycana müşavirəmizin sədri kimi uğurlar arzulayıram", - Lavrov deyib.

    Sergey Lavrov İlham Əliyev Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirə (AQEM)
    Лавров пожелал Азербайджану дальнейших успехов в председательстве в СВМДА
    Lavrov wishes Azerbaijan further success in CICA chairmanship
    44 - Tezliklə
    44 - Tezliklə

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