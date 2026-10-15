Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе
    Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе

    Турция поддержала преобразование СВМДА в международную организацию

    Внешняя политика
    • 15 октября, 2026
    • 14:39
    Турция поддержала преобразование СВМДА в международную организацию

    Турция поддерживает преобразование Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в полноценную международную организацию.

    Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, выступая на VII саммите СВМДА в Баку.

    Глава турецкого МИД отметил, что рост числа кризисов в мире усиливает неопределенность на международных площадках.

    "Поиск совместных решений общих проблем важен как никогда. Главным препятствием для столь необходимого многостороннего взаимодействия остается отсутствие доверия между международными акторами", - сказал он.

    По словам Фидана, Турция считает приоритетным формирование культуры диалога, укрепляющей взаимное доверие посредством развития сотрудничества на основе принципов региональной ответственности и инициативности.

    "СВМДА может сыграть важную роль в преобразовании диалога в эффективное сотрудничество", - подчеркнул министр.

    Хакан Фидан Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА)
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    Türkiye supports transforming CICA into international organization
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