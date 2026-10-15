Турция поддержала преобразование СВМДА в международную организацию

Турция поддерживает преобразование Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в полноценную международную организацию.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, выступая на VII саммите СВМДА в Баку.

Глава турецкого МИД отметил, что рост числа кризисов в мире усиливает неопределенность на международных площадках.

"Поиск совместных решений общих проблем важен как никогда. Главным препятствием для столь необходимого многостороннего взаимодействия остается отсутствие доверия между международными акторами", - сказал он.

По словам Фидана, Турция считает приоритетным формирование культуры диалога, укрепляющей взаимное доверие посредством развития сотрудничества на основе принципов региональной ответственности и инициативности.

"СВМДА может сыграть важную роль в преобразовании диалога в эффективное сотрудничество", - подчеркнул министр.