Бахрейн призвал расширить сотрудничество в СВМДА в сфере морской и воздушной безопасности

Бахрейн предлагает распространить меры доверия СВМДА на сферу морской и воздушной безопасности.

Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Бахрейна Абдуллатиф бин Рашид Аль Заяни заявил на VII саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Баку.

По его словам, Бахрейн предлагает расширить действующие меры по укреплению доверия, чтобы охватить безопасность морского и воздушного сообщения и превратить СВМДА в практическую платформу для защиты маршрутов, связывающих страны.

"Бахрейн призывает обеспечить безопасное и беспрепятственное судоходство и воздушное сообщение, а также право транзитного прохода в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву - без незаконных ограничений и взимания сборов", - отметил министр.

Он также подчеркнул, что Азербайджан координирует меру по укреплению доверия, направленную на развитие безопасных и эффективных транспортных коридоров. Бахрейн поддерживает ее расширение за счет включения вопросов безопасности морского и воздушного сообщения.

Аль Заяни добавил, что полноценная связанность региона невозможна без установления справедливого и всеобъемлющего мира, в том числе урегулирования палестинского вопроса.

По его словам, под руководством короля Хамада бен Исы Аль Халифы Бахрейн продолжит соблюдать нормы и законы, обеспечивающие связанность стран посредством морских и воздушных путей сообщения, а также сетей, необходимых для функционирования их экономик.