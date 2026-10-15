Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе
    Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе

    Бахрейн призвал расширить сотрудничество в СВМДА в сфере морской и воздушной безопасности

    Внешняя политика
    • 15 октября, 2026
    • 14:44
    Бахрейн призвал расширить сотрудничество в СВМДА в сфере морской и воздушной безопасности

    Бахрейн предлагает распространить меры доверия СВМДА на сферу морской и воздушной безопасности.

    Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Бахрейна Абдуллатиф бин Рашид Аль Заяни заявил на VII саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Баку.

    По его словам, Бахрейн предлагает расширить действующие меры по укреплению доверия, чтобы охватить безопасность морского и воздушного сообщения и превратить СВМДА в практическую платформу для защиты маршрутов, связывающих страны.

    "Бахрейн призывает обеспечить безопасное и беспрепятственное судоходство и воздушное сообщение, а также право транзитного прохода в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву - без незаконных ограничений и взимания сборов", - отметил министр.

    Он также подчеркнул, что Азербайджан координирует меру по укреплению доверия, направленную на развитие безопасных и эффективных транспортных коридоров. Бахрейн поддерживает ее расширение за счет включения вопросов безопасности морского и воздушного сообщения.

    Аль Заяни добавил, что полноценная связанность региона невозможна без установления справедливого и всеобъемлющего мира, в том числе урегулирования палестинского вопроса.

    По его словам, под руководством короля Хамада бен Исы Аль Халифы Бахрейн продолжит соблюдать нормы и законы, обеспечивающие связанность стран посредством морских и воздушных путей сообщения, а также сетей, необходимых для функционирования их экономик.

    Абдуллатиф бин Рашид Аль Заяни Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА)
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