Саммит ЕС-страны Персидского залива отложен из-за эскалации на Ближнем Востоке

Второй саммит Европейского союза и Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), запланированный на 24 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), отложен на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке и соображений безопасности.

Об этом европейское бюро Report сообщает со ссылкой на Совет ЕС.

"Новая дата будет объявлена позднее", - говорится в заявлении.

В ЕС подчеркнули стратегическое значение партнерства с шестью странами ССАГПЗ - Саудовской Аравией, Бахрейном, Кувейтом, Оманом, Катаром и Объединенными Арабскими Эмиратами, и подтвердили намерение углублять сотрудничество.

Отметим, что в последние дни йеменские хуситы усилили атаки на Саудовскую Аравию, включая удары по аэропорту Эр-Рияда.

В 2025 году товарооборот ЕС с шестью странами ССАГПЗ составил 165,6 млрд евро. ЕС является вторым по величине торговым партнером объединения.