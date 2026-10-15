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    Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе

    Саммит ЕС-страны Персидского залива отложен из-за эскалации на Ближнем Востоке

    Другие страны
    • 15 октября, 2026
    • 14:38
    Саммит ЕС-страны Персидского залива отложен из-за эскалации на Ближнем Востоке

    Второй саммит Европейского союза и Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), запланированный на 24 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), отложен на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке и соображений безопасности.

    Об этом европейское бюро Report сообщает со ссылкой на Совет ЕС.

    "Новая дата будет объявлена позднее", - говорится в заявлении.

    В ЕС подчеркнули стратегическое значение партнерства с шестью странами ССАГПЗ - Саудовской Аравией, Бахрейном, Кувейтом, Оманом, Катаром и Объединенными Арабскими Эмиратами, и подтвердили намерение углублять сотрудничество.

    Отметим, что в последние дни йеменские хуситы усилили атаки на Саудовскую Аравию, включая удары по аэропорту Эр-Рияда.

    В 2025 году товарооборот ЕС с шестью странами ССАГПЗ составил 165,6 млрд евро. ЕС является вторым по величине торговым партнером объединения.

    Эскалация на Ближнем Востоке ССАГПЗ Европейский совет
    Second EU-GCC summit postponed over Middle East security concerns
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