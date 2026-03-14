Gürcüstanda iki yeniyetmə azərbaycanlı boks üzrə ölkə çempionu olub - YENİLƏNİB

    Gürcüstanda yaşayan yeniyetmə azərbaycanlı Ramil Mahmudov boks üzrə ölkə çempionu olub.

    "Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, 52 kq çəki dərəcəsində mübarizə aparan Ramil Mahmudov isə həlledici qarşılaşmada İliya Sanikidze üzərində qələbə qazanaraq çempionluq tituluna yiyələnib.

    Qeyd edək ki, Rustavi şəhərinin təmsilçisi, 46 kq çəki dərəcəsində çıxış edən Cəsur Qəhrəmanov da final görüşündə erməni rəqibi Nodar Oqancanyanı məğlub edərək ölkə çempionu olub.

    Beləliklə hər iki idmançı 15 yaşadək boksçular arasında keçirilən Gürcüstan çempionatında uğurlu çıxış edərək qızıl medal əldə ediblər.

    Gənc boksçuların əldə etdiyi bu nailiyyət Gürcüstanda yaşayan azərbaycanlı idmançıların uğurlarına növbəti töhfə kimi qiymətləndirilir.

    Джасур Гяхраманов стал чемпионом Грузии по боксу среди юношей

