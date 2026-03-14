Джасур Гяхраманов стал чемпионом Грузии по боксу среди юношей
Индивидуальные
- 14 марта, 2026
- 22:42
Проживающий в Грузии азербайджанский подросток Джасур Гахраманов стал чемпионом страны по боксу среди спортсменов до 15 лет.
Как сообщает местное бюро Report, представитель города Рустави Джасур Гахраманов завоевал золотую медаль чемпионата Грузии.
В финальном поединке в весовой категории до 46 кг он одержал победу над армянским боксером Нодаром Оганчаняном.
Таким образом, юный спортсмен стал победителем чемпионата Грузии.
