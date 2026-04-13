    Ziya Rəcəbov: "Finalda "Turan"ın qələbə qazanacağına inanıram"

    • 13 aprel, 2026
    • 21:20
    Ziya Rəcəbov: Finalda Turanın qələbə qazanacağına inanıram

    Qadınlardan ibarət "Turan" voleybol komandasının Azərbaycan Yüksək Liqasında qalib olmaq şansı yüksəkdir.

    "Report"un Tovuza ezam olunan əməkdaşı xəbər verir ki, bunu adıçəkilən komandanın baş məşqçisi Ziya Rəcəbov jurnalistlərə açıqlamasında deyib.

    Mütəxəssis "Gəncə"ya qarşı keçirdikləri yarımfinal oyunu barədə danışıb:

    "Bu gün Tovuzda əsl bayram əhval-ruhiyyəsi var idi. Əlbəttə, bu, "Turan" voleybol komandasının sayəsində idi. Biz qızlardan daha yaxşı performans gözləyirik və çempion olmaq istəyirik. Hamımız kuboku qazanmağı hədəfləmişik. Finalda "Turan"ın qələbə qazanacağına inanıram".

    Mütəxəssis final oyununa çox ciddi hazırlaşacaqlarını bildirib:

    "Dünyada bu cür praktika yoxdur. Ən azından final iki oyundan ibarət olmalıdır. Türkiyəyə və digər yaxın ölkələrə baxsaq, fərqli sistemlər görərik. Biz isə verilən qərarlara uyğun hərəkət edirik. Bizim üçün fərqi yoxdur. Aprelin 19-u final günüdür və biz həmin oyuna düzgün hazırlaşıb çempion olmaq istəyirik".

    Qeyd edək ki, "Turan" yarımfinalda "Gəncə"ni hər iki görüşdə 3:0 hesabı ilə məğlub edərək finala yüksəlib.

    04:54

    Şimali Koreya qanadlı raketləri sınaqdan keçirib

    Digər ölkələr
    04:17
    Video

    ABŞ Sakit okeanda narkotik daşıyan gəmiyə zərbə endirib

    Digər ölkələr
    03:35

    İran beş ərəb ölkəsindən müharibədə "ABŞ ilə əlbir olduqları üçün" təzminat tələb edib

    Digər ölkələr
    03:11

    Vens: ABŞ İrandakı məqsədlərinə çatıb

    Digər ölkələr
    02:35

    Aİ Macarıstanın yeni liderinə 35 milyard avroya çıxış üçün onlarla şərt irəli sürüb

    Digər ölkələr
    02:08

    Şimali Kipr XİN: BMT-nin sülhməramlı qüvvələri bitərəflik prinsipindən uzaqlaşıb

    Digər ölkələr
    01:41

    Rusiya XİN: Əraqçi İran-ABŞ danışıqlarının təfərrüatları barədə Lavrovu məlumatlandırıb

    Region
    01:17

    Vladiqafqazdakı pirotexnika anbarında baş verən partlayışda ölənlərin sayı üçə çatıb

    Region
    00:44

    KİV: İran ABŞ-nin limanları blokadaya almasına hazırlıqlı olub

    Region
    Bütün Xəbər Lenti