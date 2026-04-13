Maqsud Məmmədov İkinci Fəxri xiyabanda dəfn olunacaq
- 13 aprel, 2026
- 22:24
Xalq artisti Maqsud Məmmədov İkinci Fəxri xiyabanda dəfn olunacaq.
Bu barədə "Report"un sorğusuna cavab olaraq Mədəniyyət Nazirliyindən məlumat verilib.
Qeyd olunub ki, görkəmli baletmeysterlə aprelin 14-ü, saat 11:00-da Təzə Pir məscidində vida mərasimi keçiriləcək.
Mərasimin ardınca isə İkinci Fəxri xiyabanda torpağa tapşırılacaq.
Qeyd edək ki, görkəmli baletmeyster bu gün 97 yaşında vəfat edib.
