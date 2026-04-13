Народного артиста Магсуда Мамедова похоронят на II Аллее почетного захоронения
Искусство
- 13 апреля, 2026
- 22:31
Народный артист Магсуд Мамедов будет похоронен на II Аллее почетного захоронения.
Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Министерстве культуры Азербайджана.
Согласно информации, церемония прощания с выдающимся балетмейстером состоится 14 апреля в 11:00 в мечети Тезепир.
Напомним, что выдающийся балетмейстер скончался сегодня в возрасте 97 лет.
Последние новости
04:37
В Перу завершилось голосование на президентских и парламентских выборахДругие страны
04:22
КНДР провела испытательные пуски крылатых ракетДругие страны
03:54
Видео
США ударили по судну с наркотиками в Тихом океанеДругие страны
03:17
Иран потребовал у пяти арабских стран компенсации за "их соучастие в войне"Другие страны
02:46
Вэнс: США достигли своих целей в ИранеДругие страны
02:09
МИД Северного Кипра: Миротворческие силы ООН отошли от принципа нейтралитетаДругие страны
01:38
ЕС выдвинул новому лидеру Венгрии десятки условий для доступа к €35 млрдДругие страны
01:24
МИД РФ: Арагчи проинформировал Лаврова о деталях ирано-американских переговоровВ регионе
00:57