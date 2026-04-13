Ильхам Алиев Переговоры между США и Ираном WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Ильхам Алиев Переговоры между США и Ираном WUF13 Операция США и Израиля против Ирана

    Искусство
    • 13 апреля, 2026
    • 22:31
    Народного артиста Магсуда Мамедова похоронят на II Аллее почетного захоронения

    Народный артист Магсуд Мамедов будет похоронен на II Аллее почетного захоронения.

    Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Министерстве культуры Азербайджана.

    Согласно информации, церемония прощания с выдающимся балетмейстером состоится 14 апреля в 11:00 в мечети Тезепир.

    Напомним, что выдающийся балетмейстер скончался сегодня в возрасте 97 лет.

    Магсуд Мамедов II Аллея почетного захоронения Мечеть Тезепир
    Maqsud Məmmədov İkinci Fəxri xiyabanda dəfn olunacaq

