Народного артиста Магсуда Мамедова похоронят на II Аллее почетного захоронения

Народный артист Магсуд Мамедов будет похоронен на II Аллее почетного захоронения.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Министерстве культуры Азербайджана.

Согласно информации, церемония прощания с выдающимся балетмейстером состоится 14 апреля в 11:00 в мечети Тезепир.

Напомним, что выдающийся балетмейстер скончался сегодня в возрасте 97 лет.