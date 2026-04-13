    Ayşən Abduləzimova: "Finaldakı rəqibimizi düşünmürük, əsas öz hazırlığımızdır"

    • 13 aprel, 2026
    • 22:20
    Ayşən Abduləzimova: Finaldakı rəqibimizi düşünmürük, əsas öz hazırlığımızdır

    Qadınlardan ibarət "Turan" voleybol komandası Azərbaycan Yüksək Liqasının finalında qarşılaşacağı rəqibini düşünmür.

    "Report"un Tovuza ezam olunan əməkdaşı xəbər verir ki, bunu adıçəkilən klubun voleybolçusu Ayşən Abduləzimova jurnalistlərə açıqlamasında deyib.

    O, "Gəncə"ya qarşı keçirdikləri yarımfinal oyunu barədə danışıb:

    "İlk növbədə bütün azarkeşlərimizi təbrik edirəm. Hər iki oyunda 3:0 hesablı qələbə qazandıq. Qarşıda final oyunumuz var. Güclü olan qalib gəlsin. Çempion olmaq istəyirik. Əsas odur ki, komanda həlledici görüşdə güclü oynasın. Rəqibi düşünmürük, əsas öz hazırlığımızdır. Təəssüf ki, Azərbaycanda final mərhələsi bir oyundan ibarətdir".

    Qeyd edək ki, "Turan" yarımfinalda "Gəncə"ni hər iki görüşdə 3:0 hesabı ilə məğlub edərək finalda "DH Volley" kollektivinə rəqib olub.

    04:54

    Şimali Koreya qanadlı raketləri sınaqdan keçirib

    04:17
    ABŞ Sakit okeanda narkotik daşıyan gəmiyə zərbə endirib

    03:35

    İran beş ərəb ölkəsindən müharibədə "ABŞ ilə əlbir olduqları üçün" təzminat tələb edib

    03:11

    Vens: ABŞ İrandakı məqsədlərinə çatıb

    02:35

    Aİ Macarıstanın yeni liderinə 35 milyard avroya çıxış üçün onlarla şərt irəli sürüb

    02:08

    Şimali Kipr XİN: BMT-nin sülhməramlı qüvvələri bitərəflik prinsipindən uzaqlaşıb

    01:41

    Rusiya XİN: Əraqçi İran-ABŞ danışıqlarının təfərrüatları barədə Lavrovu məlumatlandırıb

    01:17

    Vladiqafqazdakı pirotexnika anbarında baş verən partlayışda ölənlərin sayı üçə çatıb

    00:44

    KİV: İran ABŞ-nin limanları blokadaya almasına hazırlıqlı olub

