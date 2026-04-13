Ararat Mirzoyan Brüsselə işgüzar səfər edəcək
Region
- 13 aprel, 2026
- 21:56
Ermənistanın xarici işlər naziri Ararat Mirzoyan aprelin 14-də Belçikaya işgüzar səfər edəcək.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin (XİN) bəyanatında bildirilir.
Məlumata görə, Mirzoyanın Avropa İttifaqından (Aİ) olan tərəfdaşları, o cümlədən Aİ-nin xarici işlər və təhlükəsizlik siyasəti üzrə ali nümayəndəsi Kaya Kallas ilə görüşləri planlaşdırılır.
