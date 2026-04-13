Арарат Мирзоян совершит рабочий визит в Брюссель
В регионе
- 13 апреля, 2026
- 21:48
Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян посетит Бельгию с рабочим визитом 14 апреля.
Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении МИД Армении.
Согласно информации, запланированы встречи Мирзояна с партнерами по Евросоюзу, в том числе с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кайей Каллас.
Последние новости
